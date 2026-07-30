Dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menggambar ulang peta sepakbola dunia, Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA" mengumumkan sikap tegas terhadap usulan Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" mengenai masuknya investor dari sektor swasta ke dalam kepemilikan turnamen-turnamennya, dengan menegaskan bahwa tim-tim nasional Eropa tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama proyek ini masih berlanjut.

UEFA mengeluarkanpernyataan melalui situs resminya, atas nama asosiasi dan seluruh 55 asosiasi nasional anggotanya, yang di dalamnya mengumumkan penolakan mutlak terhadap usulan tersebut.

Berikut adalah teks pernyataan Asosiasi Sepakbola Eropa:

Pernyataan yang dikeluarkan atas nama Asosiasi Sepakbola Eropa (UEFA) dan ke-55 asosiasi nasionalnya:

Asosiasi Sepakbola Eropa (UEFA) dan asosiasi-asosiasi nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apa pun yang diselenggarakan oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

UEFA dan ke-55 asosiasi nasionalnya berdiri dalam satu barisan. Kami menolak secara bulat dan mutlak usulan FIFA untuk mengalihkan saham kepemilikan Piala Dunia dan turnamen-turnamen lainnya kepada investor dari sektor swasta.

Piala Dunia tidak dapat diperlakukan sebagai produk investasi. Ia adalah salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepakbola, yang dibangun melalui generasi demi generasi pemain, tim nasional, dan suporter di seluruh benua. Tidak seharusnya ada bagian mana pun darinya yang diserahkan kepada investor sektor swasta. Piala Dunia bukan untuk dijual.

Sungguh tidak bertanggung jawab dan tak dapat dibenarkan bahwa sebuah usulan sepenting ini bagi masa depan sepakbola disusun dalam kerahasiaan penuh, lalu didorong hingga ke ambang persetujuan tanpa konsultasi yang sungguh-sungguh dengan pihak-pihak yang diamanahi untuk melindungi dan mengelola olahraga ini. Ini bukan sekadar kegagalan berat dalam kepemimpinan, melainkan sebuah pengabaian FIFA atas kewajibannya sebagai pihak yang menaungi sepakbola dunia.

Asosiasi-asosiasi nasional di seluruh dunia kini dihadapkan pada pilihan yang dipaksakan: menerima peralihan kendali permanen atas turnamen sepakbola terbesar kepada investor sektor swasta, atau menanggung konsekuensinya. Ini bukanlah "keputusan demokratis", melainkan gaya pengelolaan yang berlandaskan intimidasi, dan sebuah tindakan pemaksaan yang tidak pantas bagi sebuah institusi yang diberi tanggung jawab untuk memimpin olahraga ini secara global.

Namun keberatan kami jauh melampaui cara pengambilan keputusan tersebut.

Begitu investor dari luar memiliki saham dalam turnamen-turnamen FIFA, sepakbola akan berubah selamanya. Meraih keuntungan komersial akan menjadi kewajiban permanen, dan ekspektasi para investor akan berubah menjadi tekanan sehari-hari. Sejak saat itu, keputusan-keputusan terkait kalender internasional, format kompetisi, atau masa depan olahraga ini tidak akan diambil demi kepentingan sepakbola, melainkan demi kepentingan para pemegang saham.

Model semacam ini tidak memiliki tempat dalam sepakbola dunia. Masa depan olahraga ini tidak boleh didikte oleh ekspektasi pihak-pihak yang kewajiban utamanya adalah memaksimalkan keuntungan finansial. Kepentingan asosiasi-asosiasi nasional, liga-liga, klub-klub, para pemain, dan para suporter juga tidak boleh tunduk pada imbal hasil para investor. Sepakbola tidak boleh menggadaikan masa depannya demi keuntungan finansial.

Sikap Eropa sudah jelas. Kami tidak akan memberikan legitimasi apa pun terhadap model ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas moral untuk menjual sesuatu yang diamanahkan hanya demi generasi mendatang.

Berdasarkan apa yang dibahas hari ini, tim nasional mana pun yang berada di bawah naungan UEFA tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama usulan ini masih berlaku, kecuali usulan tersebut dibatalkan sepenuhnya, disertai jaminan yang mengikat bahwa FIFA tidak akan membuka pintu di masa depan bagi kepemilikan turnamen-turnamennya atau tata kelolanya kepada investor dari sektor swasta.

Tidak seorang pun boleh menyimpan keraguan sedikit pun: UEFA dan asosiasi-asosiasi nasionalnya akan berdiri menghadapi rencana-rencana ini dengan penuh ketegasan dan keteguhan.

Ada momen-momen ketika institusi diukur bukan dari apa yang mereka terima, melainkan dari apa yang mereka tolak untuk diserahkan. Inilah salah satu momen tersebut. Ada hal-hal yang terlalu berharga untuk dijual. Piala Dunia adalah milik sepakbola, dan akan selalu demikian, dan selama Eropa masih memiliki suara, Piala Dunia tidak akan pernah ditawarkan untuk dijual.



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