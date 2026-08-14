Setidaknya, Telegraph melaporkan bahwa belakangan ada pembicaraan antara petinggi kedua klub mengenai kemungkinan transfer Osimhen. Namun, dalam laporan tersebut masih belum jelas apakah Arsenal secara proaktif menanyakan ketersediaan sang mesin gol atau Galatasaray yang menawarkan kepada The Gunners peluang untuk merekrut Osimhen.

Alasan pembicaraan itu, bagaimanapun, disebut berkaitan dengan dua nama lain. Galatasaray disebut tertarik kepada pemain ofensif Arsenal, Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri. Khususnya Martinelli tampaknya sangat memikat juara Turki itu. Menurut Telegraph, Galatasaray sudah mengajukan tawaran senilai sekitar 45 juta euro kepada Arsenal untuk pemain Brasil tersebut.

Martinelli disebut terbuka untuk mencari suasana baru setelah sejauh ini sudah tujuh tahun berada di London. Dan Arsenal kabarnya juga tidak menutup diri terhadap penjualan, mengingat kontrak Martinelli akan habis tahun depan dan dengan demikian, jika ia tidak memperpanjang, musim panas ini menjadi kesempatan terakhir untuk tetap mendapatkan biaya transfer yang memadai bagi pemain 25 tahun itu.

Osimhen, Martinelli, Nwaneri: Pertukaran pemain antara Galatasaray dan Arsenal mungkin terjadi?

Sementara itu, situasi Nwaneri serupa. Pelatih Arsenal Mikel Arteta kabarnya tidak benar-benar memasukkan pemain didikan akademi berusia 19 tahun itu ke dalam rencana untuk musim depan. Ia baru saja kembali ke London dari masa peminjaman yang kurang sukses di Olympique Marseille. Peminatnya disebut cukup banyak. Selain Galatasaray, klub-klub seperti Everton, Fulham, atau Milan juga dikaitkan dengan Nwaneri.

Apakah pertukaran pemain antara Galatasaray dan Arsenal, yang akan membuat Martinelli dan Nwaneri pindah ke Istanbul sementara Osimhen menuju ibu kota Inggris, memungkinkan terjadi, tidak dijelaskan dalam laporan Telegraph. Dan soal masa depan mesin gol Galatasaray itu, belakangan memang muncul laporan yang berbeda-beda.

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Di tengah kabar ketertarikan Al-Hilal terhadap pemain Nigeria itu, pakar transfer Sacha Tavolieri awalnya melaporkan bahwa Galatasaray siap menjual Osimhen dengan biaya transfer mulai 65 juta euro. Namun tak lama kemudian, Tavolieri menarik ucapannya dan menulis bahwa Gala telah memberi penolakan tegas kepada Al-Hilal dan tidak ingin melepas penyerang utamanya pada musim panas ini.

Victor Osimhen: Kepindahan ke Premier League sudah lama dispekulasikan

Setelah berselisih dengan mantan klubnya SSC Napoli, Osimhen pada 2024 awalnya pindah ke Turki dengan status pinjaman. Setahun kemudian, Galatasaray merekrut penyerang itu secara permanen dengan biaya transfer mencapai 75 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2029. Musim lalu, pemain 27 tahun itu berkontribusi terhadap keberhasilan kembali meraih gelar juara liga Turki lewat 15 gol liga, sementara di Liga Champions ia mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dalam sepuluh penampilan.

Spekulasi soal kepindahan Osimhen ke Premier League memang terus bermunculan. Arsenal juga sudah beberapa kali disebut sebagai peminat, begitu pula terutama Manchester United, Chelsea atau Tottenham Hotspur.

The Gunners bagaimanapun ingin sebisa mungkin merekrut satu lagi pemain ofensif baru papan atas sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada awal September. Salah satu target utama, Julian Alvarez, yang paling ingin bergabung dengan Barcelona tetapi tidak dilepas Atletico Madrid, tampaknya tidak akan bisa didapatkan. Ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius Junior juga sudah berakhir setelah sang pemain memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Jadi, bukan tidak mungkin Osimhen dipandang sebagai opsi B yang menarik bagi klub Inggris tersebut.