Menurut laporan media yang senada, antara lain dari Sky Sports dan Fabrizio Romano, Barca telah mengajukan tawaran pertama kepada City untuk Rodri. Menurut Romano, klub Catalunya itu mengajukan nilai dasar transfer sebesar 45 juta euro plus pembayaran bonus senilai lima juta euro lagi.

Namun, runner-up Liga Inggris itu disebut langsung menolak tawaran tersebut pada Jumat pagi. Artinya, Barca masih harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan pemain yang mereka inginkan untuk posisi gelandang tengah - laporan dari The Athletic juga tak memberi banyak harapan kepada para pendukung klub Catalunya itu soal rampungnya transfer dalam waktu dekat.

Disebutkan bahwa paket total Barcelona senilai 50 juta euro masih sangat jauh dari angka yang dibayangkan City sebagai nilai transfer. The Skyblues baru akan bersedia masuk ke negosiasi konkret mengenai transfer Rodri jika ada tawaran di kisaran 80 juta euro, demikian disebutkan. Kontrak pemain Spanyol itu berlaku hingga 2027.

Perkembangan panas soal Rodri: Tolak Real Madrid, pindah ke FC Barcelona?

Beberapa jam sebelumnya, akhirnya terungkap bahwa Barca menikung Rodri dari rival abadinya, Real Madrid. Seperti diumumkan agen sang gelandang, Pablo Barquero, di stasiun radio Cadena Ser, Rodri telah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak dengan raksasa Spanyol dari Madrid tersebut.

"Tawarannya benar-benar bagus. Kami menghargai profesionalisme, kelas, respek, dan cara Real Madrid menjalankan negosiasi. Real Madrid benar-benar serius ingin merekrut Rodri dan telah melakukan segalanya untuk meyakinkannya bergabung. Dari presiden hingga direktur pelaksana, semua bekerja untuk memungkinkan Rodri pindah ke Real Madrid," kata Barquero.

Pembicaraan dengan Los Blancos disebut berjalan "positif", tetapi juara dunia dan Eropa asal Spanyol itu telah "memilih tawaran lain". Barquero tidak mengungkap klub mana yang dimaksud. Namun menurut laporan media yang senada, justru rival abadi Madrid, Barcelona, yang mendapatkan persetujuan tersebut.

Pada Kamis, surat kabar Spanyol Marca sudah melaporkan bahwa Rodri telah memberikan lampu hijau kepada para petinggi juara bertahan LaLiga asuhan Hansi Flick untuk pindah pada periode transfer yang sedang berjalan. Kini, Barca tinggal menghadapi tugas sulit untuk mencapai kesepakatan dengan Manchester City.

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Barcelona kabarnya harus menjual pemain demi transfer Rodri

Sementara itu, di kubu Real, kekecewaan disebut sudah merebak bahkan sebelum laporan-laporan tersebut muncul, karena di Madrid mereka makin sering menangkap sinyal dari pihak Rodri bahwa ia lebih memilih Camp Nou ketimbang Bernabeu. Los Blancos kabarnya sudah berupaya mendatangkan kapten juara dunia Spanyol itu selama beberapa pekan terakhir. Rodri sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya di The Skyblues, sehingga kepergiannya pada bursa transfer saat ini makin menjadi opsi yang masuk akal bagi klub Inggris tersebut.

Dalam upaya memburu Rodri, FC Barcelona diuntungkan oleh gaya bermain tim yang jelas berorientasi pada penguasaan bola, sementara Real, bahkan di bawah pelatih baru Jose Mourinho, tampaknya juga akan sesekali mengandalkan permainan transisi. Selain itu, di klub Catalunya, Rodri akan bertemu banyak rekan setim yang pada musim panas ini menjuarai Piala Dunia bersamanya, berbeda dengan di Real.

Di lini tengah Barca, Frenkie de Jong harus absen cukup lama karena cedera lutut, sehingga ada kebutuhan di posisi tersebut yang bisa diisi Rodri.

Namun, agar transfer itu bisa terwujud dari sudut pandang klub Catalunya, menurut The Athletic klub tersebut terlebih dahulu harus menjual pemain agar dapat menyediakan dana yang dibutuhkan. Pada musim panas ini, Barca sudah menginvestasikan sekitar 100 juta euro untuk Anthony Gordon (Newcastle) dan Karim Adeyemi (Dortmund).