Dalam pertemuan darurat yang digelar di Monako bertepatan dengan undian kompetisi klub Eropa musim 2026/2027, perwakilan asosiasi nasional anggota Komite Eksekutif Uni Sepak Bola Eropa, anggota Dewan FIFA asal Eropa, dan para presiden asosiasi nasional di bawah naungan UEFA yang hadir di kepangeranan tersebut berkumpul untuk membahas krisis yang terus berlangsung di dalam tubuh FIFA.

Pertemuan itu mengulas dampak dari upaya gagal presiden FIFA untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada investor eksternal, sebuah rencana yang digambarkan dalam pernyataan tersebut sebagai bukti adanya "kesalahan penilaian yang parah, penyalahgunaan kekuasaan kepresidenan, dan sebuah konsep kepemimpinan yang tidak sejalan dengan tugas jabatan tertinggi di dunia sepak bola".

Mandat penuh untuk menjatuhkan kekuasaan individu

Para hadirin secara bulat menegaskan mandat kepada presiden Uni Sepak Bola Eropa beserta jajarannya untuk menempuh seluruh jalur kelembagaan, politik, dan hukum yang tersedia demi memastikan "reformasi mendasar, penerapan kembali pembatasan yang tepat atas kekuasaan kepresidenan, serta menjamin bahwa FIFA kembali dikelola sebagai sebuah institusi yang utuh, bukan melalui satu individu".

Pernyataan itu, sebagai langkah pertama yang tidak dapat ditawar, menuntut dilakukannya "peninjauan eksternal yang independen dan sungguh-sungguh atas program FIFA Forward, dengan akses penuh ke seluruh dokumen, korespondensi, dan catatan pengambilan keputusan yang relevan", seraya menegaskan bahwa "FIFA tidak bisa melakukan penyelidikan atas dirinya sendiri lalu berharap komunitas sepak bola begitu saja menerima hasilnya".

Penarikan kepercayaan dan tuntutan kepergian Infantino

Pernyataan itu melangkah lebih jauh dari sekadar tata kelola, dengan menyatakan runtuhnya kepercayaan terhadap presiden itu sendiri: "Kepercayaan yang diperlukan untuk menjalankan jabatan presiden FIFA telah goyah, dan tidak dapat dipulihkan hanya dengan menarik satu proposal, menerbitkan jaminan, atau berjanji melakukan reformasi setelah semuanya terlambat. Dunia sepak bola kini membutuhkan kepemimpinan baru yang mampu membangun kembali kepercayaan tersebut".

Dalam ancaman langsung yang paling serius sejak Infantino menjabat, UEFA menyatakan bahwa "jika presiden FIFA saat ini berupaya mencalonkan diri untuk periode lain, UEFA akan bekerja sama dengan konfederasi mitra untuk memastikan tersedianya alternatif yang tepercaya bagi asosiasi anggota, alternatif yang berkomitmen pada integritas, akuntabilitas, pengembangan, dan perubahan kelembagaan yang sesungguhnya".

Miliaran dana FIFA: mengapa kita butuh investor?

Pernyataan itu mengungkap kontradiksi mencolok dalam argumen FIFA, dengan mengingatkan bahwa FIFA "saat ini memiliki cadangan dana miliaran dolar, dan itu adalah uang milik asosiasi anggota".

UEFA menyatakan akan membahas bersama konfederasi lain "kemungkinan pencairan yang bertanggung jawab atas sebagian cadangan dana FIFA untuk kepentingan asosiasi anggota, dengan tetap menjamin terpeliharanya stabilitas keuangan", sambil mempertanyakan: "Mengapa presiden FIFA merasa perlu mendatangkan investor eksternal untuk memperluas pendanaan pengembangan?".

Konfirmasi tertulis penarikan proyek dan penangguhan penarikan diri tim-tim Eropa

Pernyataan itu juga mengungkap bahwa UEFA telah memperoleh konfirmasi tertulis dari FIFA bahwa proyek "FIFA Forward Enterprise" telah "ditarik secara final dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak akan muncul lagi dalam bentuk, struktur, nama, atau format apa pun".

Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh pada 30 Juli tersebut, dan setelah berkonsultasi dengan asosiasi-asosiasi nasional, UEFA menyetujui penangguhan penarikan diri tim-tim nasional Eropa dari kompetisi FIFA untuk musim mendatang, termasuk Piala Dunia Wanita U-20, Piala Dunia U-17, dan Piala Dunia Wanita U-17, secara sementara, seraya menegaskan bahwa sikap ini akan terus ditinjau dan dapat ditinjau ulang seketika apabila keadaan menuntutnya.