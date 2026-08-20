Diego Simeone mengejutkan pada awal musim baru dengan keputusan personel yang berani di susunan pemain inti. Berkat penampilannya pada usia tepat 16 tahun, delapan bulan, dan dua hari, Dominguez, putra seorang pria Spanyol dan wanita Kongo, menjadi debutan termuda dalam sejarah klub. Dengan demikian, bek tersebut mematahkan rekor sebelumnya milik Jose Luis Martinez, yang memegang catatan itu sejak 1984.

Menariknya, Dominguez berada di lapangan dalam pertandingan itu bersama gelandang berusia 34 tahun, Koke. Ketika Koke menjalani debutnya untuk klub Madrid itu pada 19 September 2009, Dominguez bahkan belum lahir. Ia baru lahir pada 21 Desember 2009. Sejak saat itu, Koke telah mencatatkan 741 pertandingan kompetitif untuk Atletico.

Sang youngster juga langsung menyatu dengan baik dalam kemenangan 2-0 tim ibu kota dan menunjukkan potensinya pada 45 menit pertama di depan keluarganya yang hadir di stadion. Dominguez membukukan 24 sentuhan bola dan tampil meyakinkan terutama dalam membangun serangan: seluruh 13 percobaan umpannya sampai ke rekan setim. Selain itu, remaja tersebut aktif mencari jalan ke depan dengan tiga dribel progresif.

IMAGO

Apa kata Jorge Dominguez setelah debut bersejarahnya?

Namun, dalam duel-duel langsung, pemain baru itu masih harus membayar harga belajar. Dominguez hanya memenangi tiga dari sembilan duelnya dan empat kali menghentikan para penyerang lawan hanya dengan pelanggaran. Saat jeda babak pertama, Simeone menarik keluar talenta muda itu dan memasukkan Marcos Llorente untuk menghadirkan lebih banyak pengalaman ke dalam pertandingan.

"Saya sangat bahagia dan hampir tidak bisa mempercayainya - semua ini terasa seperti mimpi," ujar Domínguez seusai peluit akhir tentang debut bersejarahnya. "Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini dan menantikan semua yang akan datang sekarang."

Setelah pergantian sisi, rekrutan baru Lee Kang-In (datang dari Paris Saint-Germain) serta Alex Baena memastikan kemenangan yang pantas untuk Atletico.