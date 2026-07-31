Krisis di dalam tubuh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) semakin memanas terkait proyek pembentukan perusahaan komersial milik federasi serta pembukaan pintu bagi masuknya investor dari sektor swasta, setelah Carlos Cordeiro, penasihat utama Presiden FIFA Gianni Infantino, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan dengan efek segera, seraya menegaskan penolakan tegasnya terhadap proyek yang ia sebut sebagai "kesepakatan yang sangat buruk" bagi kepentingan federasi-federasi anggota dan masa depan sepakbola.

Cordeiro, mantan Presiden Federasi Sepakbola Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis hari Jumat ini dan dikutip oleh jaringan RMC asal Prancis: "Sebagai penasihat utama Presiden FIFA, mantan bankir, dan penggemar sepakbola sepanjang hidup saya, saya tidak bisa berpangku tangan sementara FIFA mempertimbangkan untuk menjual sebagian dari Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Untuk memperjelas, saya tidak memiliki peran apa pun dalam usulan ini, dan saya menentangnya tanpa keraguan sedikit pun. Ini adalah kesepakatan yang buruk bagi federasi-federasi anggota FIFA, bagi permainan sepakbola, dan bagi masa depan olahraga ini dalam jangka panjang."

Cordeiro, yang memiliki pengalaman di sektor perbankan selama lebih dari 35 tahun, menjelaskan bahwa ia menyadari nilai ekonomi yang sangat besar dari turnamen-turnamen besar, tetapi ia menilai bahwa melepaskan sebagian kepemilikan atas aset terpenting sepakbola dunia merupakan risiko yang tidak berdasar.

Ia mengatakan: "Sepakbola telah menjadi inti dari hidup saya, dan setelah lebih dari 35 tahun di sektor perbankan, saya sangat memahami nilai aset ini serta konsekuensi dari melepaskan sebagiannya, dan karena itulah usulan ini harus ditolak."

"Mengapa sekarang? Dan siapa yang diuntungkan?"

Penasihat Infantino itu mengkritik ketiadaan jawaban yang jelas mengenai detail proyek tersebut, seraya mempertanyakan alasan diajukannya proyek ini pada momen sekarang dan pihak-pihak yang akan diuntungkan darinya.

Ia mengatakan: "Yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar: mengapa kesepakatan ini? Mengapa sekarang? Apa mekanisme pengawasannya? Siapa yang diuntungkan? Apakah ada proses kompetitif yang dilakukan? Bagaimana bentuk tata kelola yang akan diterapkan? Dan apa yang pada akhirnya akan didapatkan para investor, serta dengan biaya apa bagi sepakbola?"

Ia menambahkan: "Pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar masih belum terjawab, namun federasi-federasi anggota diminta untuk mengambil keputusan yang berkonsekuensi sangat besar dalam waktu kurang dari 50 hari, atau jika tidak, mereka akan ditinggalkan di luar proses. Ini bukan cara yang bertanggung jawab untuk menentukan masa depan olahraga paling populer di dunia."

Ia melanjutkan: "Setelah pemikiran yang mendalam, saya tidak lagi dapat melanjutkan tugas saya sebagai penasihat utama Presiden FIFA, dan karena itu saya mengajukan pengunduran diri dengan efek segera."

Pukulan baru bagi proyek Infantino

Pengunduran diri Cordeiro datang di saat Infantino menghadapi perlawanan yang meningkat dari sejumlah federasi kontinental, dengan yang terdepan adalah Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), yang mengancam tidak akan mengikutsertakan tim-tim nasional Eropa dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA jika proyek ini terus dijalankan, ditambah dengan penolakan Federasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) serta Federasi Sepakbola Asia terhadap usulan tersebut.

FIFA pada Selasa lalu telah mengumumkan rencananya untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial baru bernama "FIFA Forward Enterprise", yang akan mengelola aspek-aspek komersial dari turnamen-turnamen federasi, terutama Piala Dunia, dengan kemungkinan menjual sahamnya kepada investor dari sektor swasta dengan tujuan meningkatkan pendapatan finansial.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa nilai perusahaan tersebut bisa mencapai sekitar 20 miliar dolar, dengan kemungkinan mengumpulkan hampir 4,2 miliar dolar melalui penjualan sebagian sahamnya, di tengah keterkaitan nama dana investasi "Thrive Eternal" dengan proyek ini, sebuah dana yang dikelola oleh Joshua Kushner, saudara dari Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Cordeiro: FIFA tidak perlu menjual sebagian warisannya

Cordeiro menolak alasan finansial yang diajukan Infantino untuk membela proyek tersebut, yang berlandaskan pada bahwa pendapatan baru akan didistribusikan kepada 211 federasi anggota untuk mengembangkan sepakbola di seluruh dunia.

Ia mengatakan: "FIFA sebenarnya sudah memiliki sumber daya finansial yang sangat besar, memiliki cadangan miliaran dolar, dan tidak mengalami utang apa pun. Dan jika federasi-federasi anggota menilai bahwa ada kebutuhan akan investasi tambahan untuk mengembangkan sepakbola, maka FIFA memiliki kemampuan finansial untuk memberikan dukungan tersebut melalui sumber dayanya yang ada saat ini."

Ia menambahkan: "Melepaskan bagian permanen dari aset sepakbola yang paling berharga demi mengumpulkan 4,2 miliar dolar tidaklah masuk akal, bahkan berarti menggadaikan masa depan permainan ini tanpa alasan yang meyakinkan."

FIFA bertahan pada proyeknya

Sebaliknya, Federasi Sepakbola Internasional menegaskan kembali sikapnya terkait proyek tersebut, seraya menegaskan komitmennya untuk menjalankan "proses konsultasi yang terbuka dan demokratis" dengan federasi-federasi anggota.

FIFA menekankan bahwa pendirian perusahaan tersebut tidak akan dilakukan tanpa memperoleh dukungan mayoritas federasi, seraya mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas komersial yang ada saat ini akan tetap sebagaimana adanya jika proyek tersebut tidak disetujui, dan bahwa "FIFA Forward Enterprise" tidak akan terwujud tanpa persetujuan mayoritas.

Namun pengunduran diri mendadak salah satu orang paling dekat dengan Infantino ini merupakan pukulan kuat bagi proyek tersebut, dan menambah tekanan terhadap Presiden FIFA dalam pertarungannya meyakinkan federasi-federasi anggota atas usulannya yang kontroversial.