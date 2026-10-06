Sebuah laporan media membandingkan awal perjalanan Pau Cubarsi, pemain Barcelona, bersama timnas Spanyol, dengan legenda Real Madrid, Sergio Ramos.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Pau Cubarsi, yang berusia 19 tahun, sudah menjadi juara dunia, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang bek di usia semuda itu.

Giuseppe Bergomi pernah menjadi juara dunia bersama Italia pada tahun 1982 di usia 19 tahun, tetapi perannya tidak sama dengan peran bek Spanyol tersebut yang bermain penuh selama 750 menit di Piala Dunia terakhir.

Namun, Bergomi merupakan pilihan terakhir Bearzot setelah absennya Gentile pada laga final, dan total menit bermainnya mencapai 236 menit dari total 630 menit, yang terbagi dalam tiga pertandingan yang ia mainkan serta empat pertandingan penuh di bangku cadangan.

Pertandingan berikutnya CRO UEFA Nations League A 14.45 ESP

Setelah mendapat istirahat saat menghadapi Republik Ceko di Oviedo, di mana ia menyaksikan pertandingan dari tribune, Pau kini kembali ke posisi alaminya di timnas: bek utama di sisi kanan, duet bersama Aymeric Laporte.

Beberapa bulan sebelum ia menginjak usia dua puluh tahun (hari ulang tahunnya jatuh pada Januari 2007), Cubarsi telah tampil dalam 22 pertandingan internasional bersama Spanyol.

Setelah bergabung secara bertahap dengan tim pada Maret 2024, lalu dicoret dari skuad Piala Eropa, kemudian meraih medali emas Olimpiade pada musim panas tahun itu, ia menjadi pilar utama dalam rencana De la Fuente sejak Oktober tahun lalu.

Di sinilah langkah besar sang kandidat terkuat peraih penghargaan Golden Boy 2026 ini mengajak kita untuk menengok seperti apa bek terpenting dalam sejarah sepak bola Spanyol di usia yang sama.

Pada Januari 2006, Sergio Ramos, yang saat itu berusia 19 tahun 9 bulan, telah menjalani tujuh pertandingan bersama timnas. Ia tengah bersiap untuk tampil di Piala Dunia pertamanya, yang digelar di Jerman.

Fase itu merupakan awal dari perjalanan gemilang yang membuatnya dinobatkan dua kali sebagai juara Eropa, satu kali juara dunia, serta mengangkat jumlah penampilan bersama timnas Spanyol ke level yang tak pernah dicapai siapa pun sebelum atau sesudahnya: 180 pertandingan.

Pada pertandingannya melawan Kroasia, Cubarsi mencapai 22 penampilan bersama timnas Spanyol, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu bek terbaik dunia, bahkan yang terbaik di kelompok usianya.

Perkembangannya sepanjang tahun lalu sungguh mengesankan. Sosok yang sebelumnya dianggap sebagai bek muda bertalenta tinggi kini telah menjelma menjadi kenyataan.

Hal itu sebagian besar berkat kematangan berpikirnya yang mengubahnya dari mental seorang pemain muda menjadi mental seorang pemain gaek.