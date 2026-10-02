Itu adalah sebuah agenda yang pasti tidak ditandai Deniz Undav di kalendernya. Kamis, 1 Oktober, pukul 17.30, laga uji coba VfB Stuttgart melawan Greuther Fürth. Sebenarnya, pada saat itu sang pemain kesayangan publik ingin sedang mempersiapkan diri bersama tim DFB untuk laga internasional melawan Serbia. Namun pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp secara mengejutkan tidak menyisakan tempat untuk sang pujaan publik dalam dua skuadnya yang total berisi 44 pemain, karena ia "masih belum benar-benar menemukan ritmenya di musim ini".

Undav memang sudah menorehkan empat assist untuk Stuttgart. Namun kenyataannya, sejak gol penentu kemenangan yang ia cetak di penghujung laga melawan Pantai Gading pada pertandingan kedua fase grup Piala Dunia (sudah lama sekali), ia terus menanti golnya sendiri. Jika menghitung seluruh penampilan di semua kompetisi dan laga uji coba, Undav tidak mencetak gol dalam sepuluh pertandingan. Kelegaan itu akhirnya datang dalam laga uji coba melawan Fürth, saat ia memborong dua gol dalam kemenangan 5-0.

Itu menjadi isyarat kecil ke arah Klopp, yang sementara itu masih menunggu gol pertama dari seorang penyerang selama masa jabatannya. Tiga gol sejauh ini di bawah pelatih timnas yang baru semuanya dicetak gelandang. Felix Nmecha mencetak gol saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda, sementara kemenangan melegakan 2-0 atas Serbia dihadirkan oleh Tom Bischof dan Florian Wirtz.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt, dan Woltemade masih mandul di bawah Klopp

Pada debut Klopp melawan Belanda, kandidat paling masuk akal di posisi penyerang tengah menjadi starter: Kai Havertz. Pemain berusia 27 tahun dari juara Inggris FC Arsenal itu, bagaimanapun, sudah harus ditarik keluar setelah setengah jam karena cedera otot dan bahkan kemudian harus meninggalkan tim nasional. Havertz kemudian digantikan debutan Younes Ebnoutalib (23) dari Eintracht Frankfurt, yang tidak sepenuhnya meyakinkan baik dalam sisa waktu pertandingan melawan Belanda maupun saat tampil sebagai starter pada laga berikutnya melawan Yunani (0-1).

Setelah pergantian skuad, Nick Woltemade mendapat kesempatan menjadi starter melawan Serbia. Pemain 25 tahun itu menjalani bulan-bulan yang naik turun. Setelah hype besar disertai transfer senilai 75 juta euro ke Newcastle United musim panas lalu, datang musim yang mengecewakan dengan Piala Dunia sebagai titik terendah, sebelum ia dipinjamkan ke Juventus Turin. Melawan Serbia, Woltemade memang tampil baik dan menunjukkan kehadiran di kotak penalti, tetapi tembakannya kurang memiliki presisi yang dibutuhkan. Pada menit ke-59, ia menyia-nyiakan peluang emas ketika tembakannya melenceng dari jarak dekat saat berdiri sepenuhnya tanpa kawalan.

Jonathan Burkardt, penyerang keempat Klopp, masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Yunani maupun Serbia. Dalam total 38 menit bermain, ia hanya mencatatkan satu tembakan yang tidak berbahaya. Mungkin pemain 26 tahun dari Eintracht Frankfurt itu akan mendapat kesempatan menjadi starter pada laga tandang melawan Yunani pada hari Minggu di Thessaloniki.

Sejauh ini, tidak ada penyerang yang benar-benar memberi rekomendasi untuk terus dimainkan. Karena itu, Klopp tampaknya akan memantau grafik performa Undav dengan saksama, tetapi yang terutama, ia kemungkinan besar akan mengikuti perkembangan di "Skuad 3"-nya dengan penuh perhatian. Sebab, saat ini ada dua penyerang yang sama-sama mulai mencuri perhatian di tim U-21 Jerman.

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Paris Brunner dan Nicolo Tresoldi bikin sensasi di U-21

Paris Brunner (20) mencetak dua gol pada debutnya di U-21 Sabtu lalu melawan Latvia, setelah awal musim yang kuat bersama AS Monaco. Nicolo Tresoldi (22) dari Club Brugge juga mencetak satu gol saat itu, lalu menambah trigol dalam kemenangan 4-1 atas Malta pada Rabu. Dengan total 16 gol, Tresoldi kini berada di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional U-21, di belakang Heiko Herrlich (17 gol) dan Pierre Littbarski (18). Setelah Bischof naik ke tim nasional senior Klopp, Tresoldi bahkan memimpin tim itu ke lapangan sebagai kapten.

Berbeda dengan Brunner dan Bischof, Tresoldi sendiri saat ini belum masuk pertimbangan untuk promosi. Itu bukan karena performanya, melainkan karena persoalan kewarganegaraannya yang masih belum terjawab. Selain Klopp, pelatih Italia Roberto Mancini juga serius mendekati pemain berkewarganegaraan tiga negara itu, selain itu secara teori ia juga memenuhi syarat untuk membela Argentina. Keputusan baru akan diambil setelah Piala Eropa U-21 musim panas mendatang.

"Hati saya 50:50. Kedua negara sangat berarti bagi saya," kata Tresoldi baru-baru ini. "Saya mengenakan seragam Jerman dengan bangga, saya sangat senang berada di sini. Saya masih ingin bermain di Piala Eropa di sini. Setelah itu, kita lihat bagaimana kelanjutannya." Ia mengaku sudah melakukan "pembicaraan yang baik" dengan Klopp. "Saya menjelaskan situasi saya kepadanya, dan dia memahaminya. Dia orang yang luar biasa. Itu bukan pembicaraan pelatih-pemain, melainkan seperti percakapan ayah dan anak. Dia bilang, pintu untuk saya akan selalu terbuka." Setelah penampilan kurang beruntung dari kuartet yang sejauh ini dimainkan, kini pintu itu lebih terbuka daripada sebelumnya.