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Real Madrid bersiap menjalani laga baru di La Liga saat menjamu Alaves di Stadion Santiago Bernabeu pada Sabtu hari ini. Dalam laga ini, Jose Mourinho berupaya melanjutkan rentetan kemenangannya dan memperkuat posisi tim di puncak persaingan. Namun, ia juga bisa melakukan sejumlah perubahan taktik untuk memberi waktu istirahat kepada para bintangnya tanpa mengorbankan daya gedor tim.

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Harian Spanyol AS mengungkap gambaran susunan pemain inti Real Madrid yang mungkin diturunkan melawan Alaves. Menurut laporan tersebut, pelatih asal Portugal itu mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Bernardo Silva, mengembalikan Arda Guler ke lini tengah, serta memasang Diomande di posisi sayap kanan. Skema ini memberi ruang bagi tim untuk menurunkan empat penyerang di belakang Kylian Mbappe.

Laga kontra Alaves menjadi pertandingan terakhir dari rangkaian tiga laga yang dijalani Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu seusai jeda internasional November.

El Real kembali ke jalur kemenangan setelah menaklukkan Celta Vigo dan Eindhoven. Hasil itu menambah optimisme para pendukung akan kemampuan tim untuk mempertahankan tren positif, setelah anak asuh Mourinho mencatat 10 kemenangan beruntun di La Liga dan Liga Champions sejak kalah dari Atletico Madrid pada akhir September.

Catatan apik ini turut memperkuat posisi Real Madrid di puncak persaingan Eropa, sekaligus terus menekan Barcelona dalam perburuan gelar La Liga. Karena itu, kemenangan atas Alaves menjadi keharusan untuk menjaga momentum positif sebelum memasuki fase yang lebih berat.

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Seusai laga ini, El Real akan menjalani tiga pertandingan tandang beruntun. Rangkaian itu dimulai dengan lawatan ke San Sebastian untuk menghadapi Real Sociedad pada Rabu, kemudian bertolak ke Bilbao untuk menantang Athletic pada Minggu, sebelum kembali berlaga di Liga Champions melawan Arsenal pada Rabu.

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Diomande dan Bellingham dalam rencana Mourinho

Menurut AS, Mourinho tengah mempertimbangkan perubahan di lini serang demi memberi kesempatan istirahat kepada Bernardo Silva. Caranya dengan mengandalkan Diomande di sisi kanan, Jude Bellingham di posisi playmaker, dan Vinicius Junior di sisi kiri, di belakang penyerang murni Kylian Mbappe.

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Bintang asal Prancis itu berupaya terus bersinar dan memperbesar peluangnya dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak La Liga musim ini, dengan memanfaatkan dukungan serangan dari trio di sekitarnya.

Di sisi lain, Arda Guler akan kembali ke jantung lini tengah mendampingi Aurelien Tchouameni, setelah belakangan menjalani peran yang lebih menyerang. Perubahan ini memberi Mourinho peluang untuk menyeimbangkan penguasaan lini tengah dengan menghadirkan sebanyak mungkin opsi serangan.

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Tchouameni sebelumnya ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam laga Eropa tim, setelah Mourinho memasukkan Jude Bellingham, yang kemudian mencuri perhatian dan tampil impresif melawan Eindhoven.

Valverde tetap di posisi bek kanan

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Untuk lini belakang, Federico Valverde diperkirakan tetap menempati posisi bek kanan, meski Dumfries berada di bangku cadangan dan menunggu kesempatan bermain, sementara Trent Alexander-Arnold masih absen akibat cedera.

Di jantung pertahanan, Mourinho cenderung mengandalkan duet Ibrahima Konate dan Dean Huijsen, sedangkan Marc Cucurella mengisi posisi bek kiri.

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Tidak ada kejutan yang diperkirakan di bawah mistar. Kiper asal Belgia Thibaut Courtois tetap menjadi pilihan pertama yang tak tergoyahkan berkat statusnya sebagai pemain inti di tim.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid melawan Alaves

Berdasarkan gambaran tersebut, Real Madrid kemungkinan menghadapi Alaves dengan susunan pemain berikut: "Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Arda Guler; Diomande, Bellingham, Vinicius Junior; Kylian Mbappe".