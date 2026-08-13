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Aston Villa Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Kualitasnya luar biasa: Emery pilih kandidat favoritnya untuk Ballon d'Or

Ballon d'Or
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
U. Emery
K. Kvaratskhelia
Prancis
Inggris
Austria
Spanyol
Georgia

Aston Villa Kalah di Piala Super Eropa

Unai Emery, manajer Aston Villa, memprediksi peraih penghargaan Ballon d'Or 2026, seusai laga Piala Super Eropa.

Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Super Eropa tadi malam, setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1, di Stadion "Red Bull Arena" di Salzburg, Austria.

  Usai pertandingan, Unai Emery menyatakan bahwa bintang Paris Saint-Germain adalah kandidat utama peraih Ballon d'Or.

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kekagumannya atas penampilan winger asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, yang membuka keunggulan pada menit ke-20.

 Emery mengatakan dalam konferensi pers: "Kvaratskhelia adalah kandidat terkuat untuk meraih Ballon d'Or menurut saya. Dia pemain yang luar biasa."

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 Pelatih Aston Villa itu menyoroti kemampuan sang pemain dalam membuat perbedaan meski sudah ada rencana permainan yang disiapkan untuk membatasi bahayanya, seraya berkata: "Kami mencoba menghentikannya, tetapi kualitas yang ia tunjukkan sungguh menakjubkan."

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