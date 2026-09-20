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Kualitas yang tak berubah: Salah mempermalukan Galatasaray dengan kenangan menghancurkan United

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
Liverpool vs Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
M. Salah
Turki
Inggris
Mesir

10/10 dengan jumlah tembakan tepat sasaran paling sedikit

Bintang Mesir Mohamed Salah menorehkan malam yang tak terlupakan di Liga Turki, Sabtu malam, saat memimpin timnya Trabzonspor meraih kemenangan telak atas Galatasaray.

Salah mencetak hat-trick pertamanya di Turki untuk membawa Trabzonspor menang dengan skor 4-0, dalam pekan keenam kompetisi.

Trabzonspor menambah koleksi poinnya menjadi 10 di posisi kelima, terpaut 3 poin di belakang pemuncak klasemen Galatasaray.

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"Sang Raja Mesir" menambah koleksi golnya di kompetisi musim ini menjadi 7 gol, menempatkannya di puncak daftar pencetak gol.

Menurut statistik "WhoScored", Mohamed Salah memperoleh penilaian tertinggi (10) sepanjang pertandingan kemarin, setelah mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist.

Salah hanya membutuhkan 4 tembakan sepanjang pertandingan untuk menjadi penentu, 3 di antaranya tepat sasaran, dengan 3 dribel sukses, ditambah dua umpan kunci.

Akun situs yang sama menyampaikan lewat X tentang penampilan Salah menghadapi Galatasaray: "Kualitas yang tak berubah", seraya menjelaskan bahwa penampilan menyerang yang luar biasa dari kapten timnas Mesir ini adalah yang tertinggi baginya sejak malam menghancurkan Manchester United (7-0) bersama klub sebelumnya Liverpool di Stadion Anfield pada (Maret) 2023.



Salah mencetak dua gol ke gawang United pada pertandingan tersebut, yang menandai dilampauinya legenda Robbie Fowler, sehingga bintang Mesir itu saat itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liverpool di Premier League dengan 129 gol.

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