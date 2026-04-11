Jurnalis Saudi, Walid Al-Faraj, memperingatkan klub Al-Hilal menjelang laga melawan Al-Sadd dari Qatar di Liga Champions Asia.

Al-Hilal akan bertanding melawan Al-Sadd, lusa Senin, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada babak 16 besar Liga Champions Asia.

Al-Faraj memposting sebuah cuitan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia memperingatkan Al-Hilal agar tidak lengah menghadapi Al-Sadd, dengan menganggap bahwa tim lawan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan bersejarah.

Jurnalis Saudi itu menulis: "Peringatan, Al-Sadd dari Qatar sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan bersejarah melawan Al-Hilal. Jika Al-Hilal tidak bermain seperti saat di final, maka Al-Sadd yang akan lolos."

Baca juga: Eskalasi baru... Al-Ahli Jeddah mengikuti jejak Al-Hilal setelah krisis Al-Fayha

Dia menambahkan: "Saya sudah memperingatkan kalian sejak awal, Al-Hilal akan menghadapi pertandingan yang sulit dan berbahaya melawan (Simone) Inzaghi dan para pemainnya pada hari Senin. Rencananya harus tanpa kesalahan."

Al-Hilal berusaha merebut kembali gelar Asia setelah absen selama tiga edisi terakhir, tepatnya sejak gelar terakhir pada 2021, di mana mereka kalah sekali di final dan tersingkir dua kali di semifinal sejak saat itu.