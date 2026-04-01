Kualifikasi Piala Dunia yang bersejarah bagi Republik Demokratik Kongo memicu keputusan pemerintah yang luar biasa

Republik Demokratik Kongo berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun berkat kemenangan 1-0 atas Jamaika. Kesuksesan tersebut dirayakan dengan meriah dan menghasilkan gambar-gambar yang menakjubkan serta keputusan yang mengejutkan dari pemerintah.

Kongo harus menghadapi Jamaika pada malam hari Selasa hingga Rabu, yang sebelumnya telah mengalahkan Kaledonia Baru dengan skor 0-1 di semifinal babak play-off. Di kandang sendiri, Kongo tidak cukup beruntung dalam waktu 90 menit, namun pada babak perpanjangan waktu tim tersebut akhirnya mencetak gol: 1-0.

Kemenangan ini membawa kegembiraan yang luar biasa di negara Afrika tersebut. 52 tahun setelah partisipasi terakhir mereka, saat itu dengan nama Zaire, negara ini kembali berhak mengikuti Piala Dunia.

Pada 1974, Zaire harus berhadapan dengan Brasil, Yugoslavia, dan Skotlandia. Mereka tidak terlalu sukses: mereka kalah tiga kali, termasuk kekalahan yang sangat menyakitkan 9-0 dari Yugoslavia.

Musim panas mendatang, DR Kongo tergabung dalam Grup K, dengan Portugal, Uzbekistan, dan Kolombia sebagai lawannya. Sekali lagi, negara ini dihadapkan pada tugas yang sangat berat.

Namun, kegembiraan di negara ini sangat besar setelah pencapaian bersejarah ini. Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa Rabu, 1 April, akan menjadi hari libur berbayar di seluruh negeri, sehingga para pendukung dapat merayakan kemenangan ini secara meriah. Ia menyebutnya sebagai 'momen perayaan, persatuan, dan kebanggaan nasional'.

Di media sosial, juga bermunculan gambar-gambar menakjubkan dari para penggemar yang merayakan. Cuaca buruk tidak menghentikan mereka untuk berbondong-bondong turun ke jalan sekitar tengah malam.