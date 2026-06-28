Kualifikasi bersejarah... Kongo mengalahkan Uzbekistan dan akan berhadapan dengan lawan dari Eropa

Tim nasional Republik Demokratik Kongo berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Uzbekistan, dan meraih kemenangan berharga dengan skor 3-1 pada dini hari Minggu ini, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Uzbekistan sempat unggul lebih dulu melalui gol indah pada menit ke-10 yang dicetak oleh Eldor Shomurodov.

Namun, tim Kongo mendapat tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Yuan Wisa pada menit ke-68.

Feston Mayi mencetak gol kedua bagi Republik Kongo pada menit ke-78, sebelum Wisa kembali mencetak gol keduanya secara pribadi, sekaligus gol ketiga bagi timnas negaranya, pada menit ke-90+1.

Dengan hasil ini, Republik Demokratik Kongo mengumpulkan 4 poin dan menempati posisi ketiga di Grup 11, sehingga memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Tim Kongo akan menghadapi laga sengit melawan Inggris di babak 32 besar, sementara tim Uzbekistan berada di posisi terbawah Grup 11 tanpa poin.