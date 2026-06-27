Kross: Apa yang kami lakukan saat melawan Aljazair tidak bisa diulangi oleh generasi ini

Duo Generasi Emas yang menjuarai Piala Dunia 2014, Toni Kroos dan Lukas Podolski, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mereka terkait perjalanan tim nasional Jerman di ajang Piala Dunia 2026 kali ini; di mana mereka melontarkan kritik tajam dan saran jujur kepada para pemain asuhan pelatih Julian Nagelsmann, sambil memperingatkan akan tersingkirnya "Die Mannschaft" secara pahit dan dini dari babak gugur jika kesalahan-kesalahan fatal tersebut tidak segera diperbaiki.

Kroos menegaskan bahwa ia khawatir Jerman akan tersingkir lebih awal dari turnamen ini jika dua syarat utama tidak terpenuhi; ia menyatakan hal tersebut dalam siaran langsungnya di platform TikTok berjudul “Kroos & Kroos: Piala Dunia di Bawah Mikroskop”, seperti dilansir situs “Sky Sports”: “Kita harus menjadi tim yang merepotkan dan tangguh di lapangan, serta bertahan dengan kokoh dan agresif, yang saat ini tidak kita lakukan. Selain itu, kita sangat membutuhkan duet Jamal Musiala dan Florian Wirtz untuk tampil di performa terbaik mereka, dan hal itu saat ini tidak ada; jika kedua hal ini tidak berubah, kita tidak akan bertahan lama di turnamen ini.”

Sementara itu, Podolski sependapat dengannya, menyoroti kelemahan-kelemahan yang jelas muncul setelah kekalahan mengejutkan dari Ekuador (1-2) di akhir babak penyisihan grup, serta menekankan pentingnya segera mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut. Mantan bintang Köln itu berkata: “Mungkin kekalahan ini merupakan hal positif pada saat ini, sebagai tamparan untuk menyadarkan kita dan kembali ke kenyataan, agar semua orang menyadari bahwa kita perlu tenang dan mengevaluasi kembali.” Kritik ini muncul setelah penampilan yang kurang memuaskan dari Die Maschinen, meskipun mereka telah lolos lebih awal berkat dua kemenangan beruntun, sehingga mereka mendapat sorotan tajam dari media menjelang pertandingan babak 32 besar melawan Paraguay.

Kroos membandingkan generasi saat ini dengan skuad tahun 2014 pada pertandingan sistem gugur pertama saat itu, sambil menjelaskan bahwa tim saat ini belum mencapai mentalitas tersebut: “Dulu, kami pernah menjalani pertandingan di mana kami bermain sangat buruk, seperti laga terkenal kami melawan Aljazair pada 2014, tetapi kami memiliki kemampuan untuk memastikan kemenangan bahkan di hari-hari terburuk kami; dan saya tidak yakin skuad saat ini memiliki keunggulan tersebut.”

Mantan bintang Real Madrid itu juga tidak sependapat dengan pernyataan pelatih Nagelsmann yang membela keinginan para pemainnya untuk menang setelah pertandingan melawan Ekuador, sambil menambahkan: “Saya tidak sependapat dengan pelatih; ketika lolos sudah dipastikan sebagai juara grup, rasa lengah secara otomatis menguasai pikiran bawah sadar, dan itu hal yang wajar, tetapi masalah terbesarnya adalah kami pada dasarnya bukanlah tim yang mengandalkan kekuatan fisik.”

Meskipun nada pesimistis tersebut, Kroos kembali menyulut secercah harapan mengenai kemampuan Joshua Kimmich dan rekan-rekannya untuk bersaing dengan tim-tim besar, dengan mengatakan: “Saya tetap pada pendapat saya; jika kami bertemu timnas Prancis di babak-babak selanjutnya dan segalanya berjalan sebagaimana mestinya, kami mampu mengalahkan mereka”; perlu diketahui bahwa Prancis mungkin akan menghadapi Jerman di babak 16 besar jika kedua tim berhasil melaju melewati babak perempat final. Podolski menutup pembicaraan dengan nada optimis sambil berkata: “Tidak perlu terlalu pesimis sekarang, mari kita dukung para pemain muda dan memotivasi mereka untuk menghadapi apa yang akan datang.”