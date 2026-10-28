Toni Kroos, legenda Real Madrid, mengungkapkan pandangannya mengenai kemenangan terakhir Los Blancos atas Barcelona di El Clasico, serta faktor yang memberikan keunggulan bagi tim putih dalam laga-laga besar, sebelum beralih ke topik lain yang tak kalah penting, yaitu perlombaan Ballon d'Or yang berakhir dengan penobatan Harry Kane atas Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Melalui podcast EINFACH MAL LUPPEN bersama saudaranya, Felix, bintang asal Jerman itu memuji kerja yang ditampilkan Jose Mourinho dalam membawa Real Madrid menang atas Barcelona dengan skor 2-1 pada El Clasico terakhir di Stadion Camp Nou, menilai bahwa pelatih asal Portugal tersebut menjadi salah satu alasan utama berubahnya gambaran yang ditampilkan tim Los Blancos dalam laga-laga terakhir melawan rival tradisional mereka.





Kroos mengatakan bahwa Barcelona memaksakan keunggulannya dalam enam atau tujuh pertemuan terakhir antara kedua tim, hal yang membuat prediksi cenderung mengarah pada berlanjutnya penderitaan Madrid sebelum laga, terutama karena Real Madrid kebobolan banyak gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Namun, Kroos menilai bahwa kali ini tim Los Blancos tampil dengan keberanian yang lebih besar, baik dalam penguasaan bola maupun tanpa bola, serta memuji cara pengorganisasian dan tekanan yang mereka terapkan kepada para pemain Barcelona, yang memaksa pemain seperti Pedri dan Raphinha melakukan kesalahan yang tidak biasa.

Ia menambahkan bahwa Real Madrid unggul dalam banyak duel satu lawan satu, dan berhasil memanfaatkan masalah Barcelona ketika mereka gagal menerapkan kendali seperti biasanya atas jalannya permainan.

Mbappe dan Vinicius: harta yang tak ternilai

Dalam pembicaraannya tentang kemampuan ofensif Real Madrid, Kroos menyayangkan absennya Vinicius Junior pada El Clasico, menjelaskan bahwa ruang yang ditinggalkan Joao Cancelo di belakangnya akan memberi winger asal Brasil itu peluang untuk menyakiti Barcelona, berkat kecepatan dan kemampuannya memanfaatkan ruang.

Bintang asal Jerman itu juga membela nilai Mbappe dan Vinicius di dalam tim, menilai bahwa keberadaan pemain dengan kecepatan seperti itu merupakan harta dan hadiah sejati bagi para pemain lini tengah.

Kroos menjelaskan bahwa duet tersebut memiliki kecepatan yang mengungguli para bek sebanyak tiga langkah, hal yang menjadikan umpan kepada keduanya di ruang terbuka sebagai senjata yang luar biasa. Ia juga menunjuk pada harmoni yang baik antara Arda Guler dan Mbappe.

Meskipun memuji Real Madrid, Kroos tidak mengabaikan keunggulan Barcelona dari sisi permainan, karena ia menilai bahwa tim Catalan itu lebih baik dalam penguasaan bola dan mengendalikan pertandingan, tetapi mereka kesulitan ketika tekanan mereka tidak berhasil merebut bola dan terpaksa bertahan

Kroos mengungkap pandangannya soal hasil Ballon d'Or

Terlepas dari El Clasico, Kroos mengungkapkan sikapnya terhadap penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or tahun 2026, menilai bahwa persaingan terbuka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, akibat kedekatan level para kandidat dan pengaruh besar Piala Dunia dalam menentukan identitas sang pemenang.

Bintang asal Jerman itu menjelaskan bahwa turnamen dunia tersebut memperoleh bobot yang luar biasa dalam pemungutan suara, seraya menegaskan bahwa seandainya musim sepak bola saja yang dinilai, maka pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, akan menjadi pilihan favoritnya, sebagai pemain terbaik di tim terbaik di Eropa, dalam isyarat merujuk pada pencapaian Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia menempati peringkat keenam dalam klasemen akhir, setelah berkontribusi dalam penobatan timnya meraih treble bersejarah, tetapi timnas Georgia tidak lolos ke Piala Dunia, hal yang mengurangi peluangnya menurut pandangan Kroos.

Mantan pemain Real Madrid itu berpendapat bahwa Mbappe tidak akan menempati salah satu dari lima peringkat teratas seandainya ia tidak tampil di Piala Dunia, dan ia juga menilai bahwa Yamal akan mengalami kesulitan untuk mencapai lima peringkat teratas tanpa keberhasilan Spanyol meraih gelar dunia.

Kane menang tanpa kampanye: pesan tidak langsung kepada Mbappe

Namun, pernyataan yang paling menarik perhatian muncul ketika Kroos berbicara tentang perbedaan antara Kane dan kandidat lainnya, saat ia menunjuk bahwa penyerang asal Inggris itu adalah satu-satunya yang tidak memulai kampanye lebih awal untuk memenangkan Ballon d'Or.

Sikap ini memperoleh arti penting di tengah polemik yang mengelilingi Mbappe sebelum acara berlangsung, setelah ia berbicara secara terbuka tentang ambisinya meraih penghargaan tersebut, dan terlibat dalam perdebatan media mengenai kelayakannya atas penghargaan itu.

Sebaliknya, Kane memenangkan perlombaan setelah mencetak 73 gol bersama klubnya dan timnas negaranya selama musim 2025-2026, serta berkontribusi dalam penobatan Bayern Munich meraih treble domestik, di samping melangkahnya tim ke semifinal Liga Champions Eropa.



