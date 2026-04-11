Kroos: Real Madrid adalah tim paling berbahaya di dunia dalam situasi kacau

Legenda Real Madrid asal Jerman, Toni Kroos, menganalisis kemenangan Bayern Munich atas Los Blancos dengan skor 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Kroos mengatakan melalui podcast: "Saya tidak terkejut dengan apa yang terjadi dalam pertandingan itu, meskipun Bayern tampil sangat baik, namun apa yang terjadi setelah unggul 2-0 adalah aspek yang paling menarik perhatian dari segi mental."

Dia menambahkan: "Dalam beberapa tahun terakhir, Bayern tampil bagus melawan Real Madrid, tapi di leg kedua, mereka sering gagal mempertahankan performa atau memastikan lolos, dan terpengaruh oleh detail-detail kecil."

Dia melanjutkan: "Biarkan saya jelaskan. Keunggulan 2-0 di babak pertama seharusnya sudah mengakhiri pertandingan secara mental dan menghilangkan keraguan apa pun tentang hasilnya, tetapi yang mengejutkan saya adalah Bayern mulai mundur dan bertahan dengan tekanan yang lebih rendah."

Dia melanjutkan: "Pada saat itu, Bayern sepenuhnya menguasai pertandingan, dan saya mengira dominasi itu akan berlanjut atau selisih skor akan diperlebar. Saya pikir mereka akan mempertahankan kendali dengan tenang melalui penguasaan bola, atau mencetak gol ketiga, keempat, dan mungkin kelima, tapi yang terjadi justru sebaliknya."

Dia menambahkan: "Kesalahan yang dilakukan Upamecano terhadap Vinícius menjadi titik balik dalam pertandingan. Setelah itu, Real Madrid menunjukkan karakter kuatnya dan menciptakan beberapa peluang berbahaya antara menit ke-60 dan 75 meskipun tertinggal 0-2."

Dia melanjutkan: "Menurut saya, Real Madrid adalah tim paling berbahaya di dunia ketika pertandingan berubah menjadi kekacauan serangan dan saling serang... Itu adalah gaya yang disukai Los Blancos."

Dia menyimpulkan: "Itulah sebabnya Real Madrid hampir menyamakan kedudukan.. Pertandingan bisa saja berakhir dengan skor 3-3, tapi berakhir 2-1. Dari sudut pandang saya, Bayern mampu mengelola pertandingan dengan lebih baik, baik dengan mempertahankan keunggulan mereka atau memanfaatkan ruang untuk mencetak 3-1 atau 4-1 di akhir pertandingan."



