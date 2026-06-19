Kroos membela Bellingham: Dia adalah salah satu pemain paling sempurna di dunia

Mantan bintang Jerman, Toni Kroos, membela mantan rekan setimnya di Real Madrid, pemain Inggris Jude Bellingham, di tengah gelombang kritik tajam yang menerpa sang pemain belakangan ini, dengan menegaskan bahwa Bellingham merupakan salah satu gelandang paling lengkap di dunia sepak bola saat ini.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca”, Bellingham menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir akibat penurunan performa yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuannya tampil dalam pertandingan-pertandingan krusial akibat cedera, termasuk operasi bahu yang dijalaninya di awal musim dan masalah otot yang dialaminya, sehingga menghalanginya untuk mencapai performa luar biasa yang pernah ia tunjukkan pada musim pertamanya bersama Real Madrid.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa sepak bola tidak menghargai masa lalu, melainkan hanya hidup di masa kini, yang membuat pemain asal Inggris ini menjadi sasaran badai kritik hingga ada yang menuntut agar ia diganti saat jeda babak, serta mempertanyakan kelayakannya sebagai pemain inti; bahkan hal ini meluas hingga memicu beredarnya laporan-laporan yang tidak berdasar dan tidak dapat diverifikasi.

Kroos mengatakan melalui podcast-nya: “Bellingham adalah salah satu gelandang paling lengkap di dunia.”

Bintang asal Jerman ini mengenal kemampuan pemain Inggris tersebut secara dekat setelah berbagi ruang ganti dengannya di Stadion Santiago Bernabéu dan mendapat kesan yang luar biasa darinya. Mantan bintang Real Madrid itu menambahkan: “Tahun pertamanya di Madrid sungguh luar biasa, dan dia benar-benar mengejutkan saya.”

Dalam konteks yang sama, mantan bek Inggris Rio Ferdinand bergabung dengan barisan pendukung bersama Kroos, menyampaikan pesan kuat untuk mendukung Bellingham. Mantan bintang Manchester United itu menjelaskan bahwa ada persepsi yang keliru yang beredar tentang sang pemain di negaranya dan tidak mencerminkan kenyataannya.

Ferdinand berkata: “Mereka mencoba menggambarkan citra tentang dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataan,” sambil membela profesionalisme pemain Real Madrid tersebut di tengah semua keributan yang mengitarinya, dan menegaskan: “Mereka mencoba mengada-ada cerita.”

Dukungan ini muncul di saat Kroos dan Ferdinand sepakat bahwa Jude Bellingham adalah pemain yang mampu membuat perbedaan, serta memiliki karakteristik unik di lini tengah yang memungkinkannya mengubah jalannya pertandingan dan memberikan kontribusi berkualitas yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemain lain.

Dalam hal ini, Kroos mengatakan: “Saya melihat hal-hal yang sangat istimewa darinya,” yang mendapat dukungan dari Ferdinand dan semua yang hadir dalam diskusi tersebut.

Ferdinand menutup pembicaraannya dengan pandangan yang jelas mengenai masa depan Bellingham, sambil berkata: “Dia akan menulis sejarahnya sendiri dan menciptakan kenangannya sendiri, jadi kita hanya perlu melihat bagaimana semuanya akan berkembang.”