Kroasia, pelatih timnas soal Modric: "Bersamanya AC Milan bermain lebih vertikal, jangan mengira itu sepak bola yang membosankan"

Slaven Bilic kembali ke kursi pelatih Kroasia dan memulai lagi dari Luka Modric: gelandang senior Milan itu masuk dalam skuad untuk laga-laga berikutnya melawan Republik Ceko, Spanyol, Inggris, dan Spanyol lagi. Berikut perkataannya tentang gelandang Milan tersebut, yang pada musim panas memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama Rossoneri dan juga tim nasional: "Kami semua sangat senang dia terus melanjutkan. Keinginan dan gairahnya untuk tim nasional tidak pernah diragukan. Reputasinya lahir justru karena orang terus bertanya apakah dia akan bermain. Dia adalah orang terakhir yang ingin 'bermalas-malasan', baik di klub maupun di tim nasional. Milan tidak bermain dengan cara yang sama dengan atau tanpa dirinya. Dia penting bagi mereka, tetapi dia juga penting bagi kami. Untuk bermain dengan tenang, dibutuhkan Modric. Itulah kekuatannya, terutama sekarang ketika dia bermain dengan cara berbeda. Menghentikan lawan, mengontrol permainan. Sangat jelas Milan tersendat dan kehilangan stabilitas ketika dia keluar. Luka punya dampak besar terhadap ritme permainan. Jangan kira itu sepakbola yang membosankan. Bersama Modrić, Milan bermain jauh lebih vertikal," demikian perkataannya seperti dikutip dari Sportske Novosti.



