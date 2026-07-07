Kroasia melontarkan kritik tajam terhadap FIFA dan menuntut tanggapan resmi terkait kontroversi pertandingan melawan Portugal

Setelah tersingkir oleh Portugal dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, Asosiasi Sepak Bola Kroasia kini secara langsung menyerang FIFA dan mengancam akan menindaklanjuti masalah ini untuk mendapatkan penjelasan.

Kroasia tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Portugal (2-1) pada Jumat dini hari lalu.

Kontroversi wasit seputar Piala Dunia 2026 terus berlanjut tanpa henti; hanya beberapa jam setelah perdebatan sengit yang dipicu oleh kasus penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balugun, muncul kasus baru yang memicu kontroversi luas, sehingga menambah tekanan pada FIFA.

Kali ini, kasus tersebut melibatkan timnas Kroasia yang merasa dirugikan dan gagal lolos akibat beberapa keputusan wasit yang dianggap tidak masuk akal, menurut laporan "Foot Mercato".

Gol bek Kroasia, Josko Gvardiol, yang pada akhirnya dianulir setelah intervensi teknologi video (VAR), menjadi pusat kemarahan Asosiasi Sepak Bola Kroasia.

Peristiwa dalam pertandingan ini masih memicu kontroversi luas di Eropa, dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjelaskan bahwa sensor yang terpasang di bola mendeteksi sentuhan pada rambut Igor Matanoović, yang mengakibatkan keputusan offside dan pembatalan gol penyama kedudukan Kroasia. Namun, penjelasan ini tidak meyakinkan pihak Kroasia.

Setelah mendapat kritik akibat kontroversi wasit yang berulang kali mewarnai edisi Piala Dunia kali ini, FIFA kembali berada di bawah tekanan kritik. Kali ini, protes tersebut melampaui sekadar pernyataan pasca-pertandingan; Asosiasi Sepak Bola Kroasia telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA untuk meminta penjelasan terperinci, dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Dalam surat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, Asosiasi Sepak Bola Kroasia tidak hanya mempertanyakan beberapa keputusan wasit asal Norwegia Espen Eskas, tetapi terutama mengkritik cara pengambilan keputusan tersebut.

Juru bicara federasi, Tomislav Pakak, menjelaskan sikap resmi federasi dengan kata-kata tegas, dengan mengatakan: “Asosiasi Sepak Bola Kroasia telah mengirimkan surat kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, di mana kami mengungkapkan kekecewaan mendalam dan keberatan kami terhadap hasil pertandingan melawan Portugal, bukan karena keputusan wasit itu sendiri—karena hal tersebut dapat dibahas setelah setiap pertandingan—melainkan karena prosedur yang mengarah pada keputusan-keputusan tersebut. Pertama-tama, kami berpendapat bahwa protokol Video Assistant Referee (VAR) diterapkan secara keliru selama tendangan penalti yang diberikan kepada Portugal, dan wasit seharusnya tidak diminta untuk meninjau video.”

Ia menambahkan: “Yang lebih penting lagi, pada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Javardiol, dan bertentangan dengan aturan serta semangat sepak bola, bendera offside dikibarkan terhadap Bašalić dengan alasan adanya pelanggaran yang tidak ada dari Matanović, padahal sensor menunjukkan sebaliknya.”

Asosiasi Sepak Bola Kroasia tidak hanya mengajukan protes sederhana, tetapi kini menuntut tanggapan resmi dari FIFA terkait seluruh proses tersebut.

Asosiasi tersebut meyakini bahwa penggunaan teknologi ini menciptakan preseden berbahaya bagi sepak bola dunia, dan membuka pintu bagi banding yang lebih luas terhadap keputusan wasit.

Tomislav Bakak melanjutkan, tanpa melunakkan sikapnya: “Kami percaya ini merupakan penyalahgunaan teknologi, yang kami sambut baik dalam sepak bola, namun kami melihat bahwa penerapan ini tidak menguntungkan FIFA, tim, maupun para penggemar.”

Dia menambahkan: “Kami menyadari bahwa pesan kami tidak akan meringankan rasa sakit dan kekecewaan para penggemar serta para pemain, namun kami percaya pentingnya mengingatkan FIFA dan menuntut penjelasan terperinci atas semua keputusan yang diambil.”