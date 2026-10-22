"Itu keputusan staf pelatih untuk tidak melakukan pressing satu lawan satu dan, dalam upaya merebut bola, terkadang membiarkan ruang terbuka di belakang. Namun, jika Anda memberi ruang kepada tim seperti itu (seperti Como, Red.), kepercayaan diri mereka akan terus meningkat," kata Fernandes setelah kekalahan telak pada Rabu malam.

Gelandang itu mengatakan bahwa "pelatih dan stafnya" harus menganalisis hal tersebut. Namun, ia juga mengisyaratkan keinginannya agar tim bermain lebih aktif: "Terkadang, saat berada di bawah tekanan, kita harus lebih berani. Kita harus mengambil risiko dengan melakukan pressing tinggi dan membuat lawan kesulitan," ujar Fernandes.

Menurut Fernandes, lawan mereka dari Serie A, yang diperkuat Nico Paz sebagai pengatur serangan dan mencetak dua gol, telah memberi contoh kepada United: "Bek tengah mereka mengawal saya di wilayah pertahanan kami. Sebagai tim, kami juga seharusnya melakukan itu, tetapi kami gagal. Jika Anda memberi terlalu banyak ruang dan waktu kepada tim seperti itu, yang memainkan banyak umpan pendek melalui tengah, mereka akan menyakiti Anda lewat sisi sayap," jelas Fernandes.

Como sudah unggul lewat gol Paz pada menit kedua. Tak lama setelah pergantian babak, Tassos Douvikas menambah keunggulan (49). Paz kembali mencetak gol pada menit ke-57, yang praktis menentukan hasil pertandingan. Gol Jacobo Ramon yang mengubah skor sementara menjadi 4-0 (76) kemudian memastikan kemenangan Como. United hanya mampu mencetak gol hiburan lewat Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

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Bruno Fernandes ditarik keluar di Como, sesuatu yang tidak biasa

"Ini bukan pertama kalinya kami lengah dan lawan mencetak gol cepat," keluh Fernandes. Ia juga mengakui penampilan dirinya dan rekan-rekan setimnya jauh dari harapan: "Nyaris tidak ada tekanan terhadap pemain yang menguasai bola, nyaris tidak ada pergerakan bagus saat menguasai bola, nyaris tidak ada yang berjalan baik bagi kami." Tidak seperti biasanya, pemain asal Portugal itu ditarik keluar. Zirkzee, yang kemudian mencetak gol, masuk menggantikannya pada menit ke-67.

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Sementara itu, posisi pelatih Carrick semakin terdesak setelah awal yang buruk pada musim ini. Ia mula-mula mengambil alih posisi Ruben Amorim yang dipecat sebagai pelatih sementara pada Januari, lalu diizinkan bertahan berkat performa kuat tim pada akhir musim lalu. Di Premier League, United hanya mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan pertama dan terancam tertinggal dari empat besar sejak dini. Di Liga Champions, kekalahan telak di Como sudah menjadi kekalahan kedua mereka dalam tiga pertandingan. Sebelumnya, wakil Inggris itu juga kalah di markas Atletico Madrid (0-2). Mereka hanya menang pada laga pembuka melawan pendatang baru Liga Champions, Sabah FK (4-0).

Menurut laporan media Inggris, posisi Carrick kini berada dalam bahaya besar. Pada Rabu malam, pria berusia 45 tahun itu berkata: "Ini lebih dari sekadar mengecewakan. Saya bertanggung jawab 100 persen atas seluruh tim dan penampilan kami." Apakah ia masih merasa mendapat dukungan dari pimpinan klub? "Ini bukan soal saya, melainkan soal mencerna hasil pertandingan dan melihat bagaimana jalannya laga. Saya rasa itulah yang terpenting saat ini," kata Carrick, yang kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2028, kepada TNT.