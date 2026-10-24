Lennart Karl saat ini masih belum mampu menyamai performa terbaiknya pada musim lalu bersama Bayern Munich. Max Eberl membela talenta luar biasa itu dalam konferensi pers pada Sabtu menjelang laga tandang melawan SC Freiburg, sekaligus secara tidak langsung membantah tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß.

"Apa yang dialami Lenny adalah proses yang sangat wajar bagi seorang pesepakbola muda profesional. Semua orang, dan mungkin Lenny juga, berharap semuanya akan terus berjalan seperti musim lalu," jelas Eberl, yang menilai hal itu "sangat wajar".

Karena itu, pihak klub akan "mendukung" Karl dalam proses tersebut, sebab "kami yakin dia akan kembali mencapai level itu. Namun, dia mengalami cedera, melewatkan Piala Dunia, dan hal itu tentu berdampak pada seorang pemain. Namun, seperti saya katakan, bagi kami ini proses yang sangat wajar."

Apa yang dikatakan Uli Hoeneß tentang Lennart Karl?

Menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Karl dianggap sebagai pelatih yang menjadi tumpuan harapan besar di tim DFB dan sudah masuk skuad final. Namun, sebelum laga uji coba berat melawan Amerika Serikat, salah satu tuan rumah bersama, ia mengalami robekan berkas otot saat latihan dan harus absen dari turnamen tersebut.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Sementara Eberl mengambil pendekatan lunak terhadap pemain berusia 18 tahun itu, Hoeneß baru-baru ini menyatakan kepada Welt am Sonntag bahwa ia ingin berbicara terus terang dengan Karl. "Saya berniat berbicara serius dengannya," kata pria berusia 74 tahun itu. "Misalnya, saya tidak tahu apakah selalu merangkul Lennart Karl itu baik baginya."