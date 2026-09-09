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Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Kritik terhadap Florian Wirtz: Legenda klub melihat titik lemah yang sangat berbeda di Liverpool

Premier League
Liverpool
F. Wirtz
A. Isak
M. Kerkez
J. Frimpong

Bagi mantan pemain tim nasional Inggris Danny Murphy (49), performa Liverpool yang naik-turun bukan disebabkan oleh penampilan rekrutan anyar yang sangat mahal, Florian Wirtz (23) dan Alexander Isak (26).

Dua pemain ofensif itu datang pada musim panas 2025 dengan total biaya 270 juta euro ke juara Premier League saat itu, tetapi tidak memenuhi ekspektasi tinggi. Namun, bagi Murphy, yang pernah bermain selama lima tahun untuk Liverpool dan antara lain menjuarai Piala UEFA bersama klub tersebut, Wirtz dan Isak bukan penyebab penampilan Liverpool yang naik turun.

Fakta bahwa keduanya tidak begitu bagus dalam pressing, menurutnya, terutama dalam laga kandang, "bukan masalah besar" mengingat The Reds biasanya mendominasi penguasaan bola. Sebaliknya, bagi Murphy, hal yang jelas adalah: "Masalah yang lebih besar di Liverpool adalah bek sayap mereka tidak cukup bagus."

Yang dimaksud Murphy adalah Milos Kerkez (22) di sisi kiri dan Jeremie Frimpong (25) di sisi kanan. Keduanya juga direkrut sekitar setahun lalu dengan biaya besar. "Mereka juga tidak akan menjadi lebih baik, itu memang bukan bagian dari kemampuan mereka," lanjut Murphy kepada talkSPORT: "Mereka bekerja keras, tetapi level umpan silang mereka dan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan lemah."

Perbedaannya dengan duet bek sayap jangka panjang Andy Robertson (32, Tottenham Hotspur) dan Trent-Alexander Arnold (27, Real Madrid) disebut sangat mencolok: "Mereka adalah dua yang terbaik dalam hal assist, kualitas, dan memainkan umpan penentu. Sekarang mereka merekrut dua bek sayap yang tidak bisa menandingi itu."

Secara defensif, keduanya memang "oke" dan "melaju dengan kecepatan 100 mil per jam", tetapi dalam permainan menyerang ada kekurangan yang signifikan. Dan itu, dalam pandangan ke depan, akan menjadi masalah bagi tim asuhan pelatih baru Andoni Iraola (44): "Tim-tim terbaik di dunia punya bek sayap yang luar biasa, karena lawan menutup rapat area tengah dan kemudian ruang terbuka ada di sayap. Bek sayap sangat sering menguasai bola, tetapi Frimpong dan Kerkez tidak memiliki kualitas untuk membongkar tim lain."

Berapa mahal Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong bagi Liverpool?

Kritik terhadap dua bintang yang disebut itu bukan hal baru. Mantan rekan setim Murphy, Jamie Carragher (48), belum lama ini juga menyemprot Kerkez dan menyebut pemain Hungaria itu, karena gaya mainnya yang terkadang terlihat tanpa arah, sebagai "Darwin Nunez-nya para bek sayap". Dan mantan striker Premier League Gabriel Agbonlahor (39) bahkan sudah menyarankan Iraola untuk menggeser gelandang murni Milos Kerkez (25) ke sisi kanan menggantikan Frimpong. Hal itu sudah beberapa kali dilakukan eks pelatih Arne Slot (47) pada musim lalu.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGGetty Images

Kerkez mengalami terobosan di bawah Iraola di AFC Bournemouth dan menelan biaya transfer hampir 47 juta euro. Sejak itu, dengan seragam Liverpool ia mencatatkan dua gol dan dua assist dalam 51 penampilan. Catatan Frimpong sejak pindah dari Bayer Leverkusen seharga 40 juta euro nyaris tidak lebih baik: pemain yang begitu kuat sebagai kreator di Bundesliga itu (77 kontribusi gol dalam 190 pertandingan) membukukan dua gol, dua assist, dan dua assist dalam 37 laga.

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