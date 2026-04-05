Kritik tajam terhadap PSV dan rekor negatif yang mengejutkan meski telah meraih gelar juara lebih awal dan bersejarah

PSV dinobatkan sebagai juara Belanda untuk ke-27 kalinya pada Minggu sore, tanpa harus bertanding, berkat kegagalan Feyenoord meraih poin. Namun, meski telah memastikan gelar juara lebih awal, PSV telah kebobolan sebanyak empat puluh gol. Hal ini pun mendapat kritik tajam dari Kenneth Perez dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN.

"Empat puluh gol kebobolan itu sangat banyak," kata pemain asal Denmark itu, yang sendiri pernah menjadi juara bersama tim asal Eindhoven pada musim 2007/08. "Mereka tidak lolos ke final piala dan tersingkir dari Liga Champions. Itu bisa dimaklumi, karena mereka berada di grup yang berat," lanjut Perez. "Tapi menurut saya, dari tim seperti PSV, dengan begitu banyak pemain bagus, kita bisa mengharapkan lebih. Kamu kalah dua kali dari Telstar dan bermain imbang melawan NAC," kata pemain asal Denmark yang kritis itu.

"Di hari seperti hari ini, semuanya fantastis dan luar biasa. Tapi tentu saja itu tidak sepenuhnya benar. Itu juga karena kalian tidak punya lawan yang sepadan. Sisanya begitu lemah. Yang saya maksud adalah Ajax dan Feyenoord."

"Feyenoord bisa bersaing hingga pekan ke-11; setelah itu mereka benar-benar hilang. Maka saya juga bisa membayangkan bahwa di PSV rasa urgensi sedikit memudar. Itu mungkin menjelaskan mengapa mereka tidak benar-benar menjadi juara dengan cara yang gemilang atau fantastis," tutup Perez.

Pembawa acara Milan van Dongen juga menyinggung bahwa PSV adalah juara pertama yang kalah tiga kali dari tim promosi, yang kemudian direnungkan oleh Perez. "Begitu banyak gol yang kebobolan. Dan saya juga mengerti itu saat melihat mereka bermain kemarin. Kadang-kadang pertahanan mereka benar-benar bolong-bolong. Hanya saja, Anda memiliki pemain-pemain top untuk kompetisi ini dan mereka bisa memenangkan pertandingan untuk Anda," pungkasnya.

PSV sudah dinobatkan sebagai juara Belanda lima pekan sebelum musim berakhir, namun hingga saat ini mereka telah kebobolan 40 gol. Itu merupakan jumlah gol kebobolan terbanyak yang pernah dicatat oleh sebuah tim juara dalam 40 tahun terakhir, demikian disampaikan Bart Frouws dari Voetbal International dalam acara NOS Studio Voetbal.

Sebagai perbandingan: pada dua musim sebelumnya, di mana PSV juga menjadi juara, tim asal Eindhoven ini kebobolan 21 gol (2023/24) dan 39 gol (2024/25). Namun, perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan jumlah gol yang kebobolan setelah 34 putaran pertandingan.