Kritik tajam terhadap pembelian pemain bintang AZ: 'Itu hanya membuang-buang uang'

Freek Jansen bukanlah penggemar penyerang AZ, Weslley Patati. Hal itu diungkapkan oleh pemimpin redaksi Voetbal International dalam podcast VI ZSM.

AZ mendatangkan Patati dari Maccabi Tel Aviv pada musim panas lalu dengan biaya sebesar 7,3 juta euro. Selain itu, klub masa kecilnya, Santos, masih memegang 40 persen hak transfernya.

Dalam pertandingan melawan Shakhtar Donetsk yang didominasi pemain Brasil (kalah 3-0) pada Kamis lalu, Patati bermain selama 73 menit. Sementara rekan-rekan senegaranya di tim lawan tampil menonjol, ia sendiri kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya.

Jansen menarik kesimpulan yang menyakitkan. “Itu uang yang terbuang percuma. Menurut saya, dia pemain sayap yang biasa-biasa saja. Saya benar-benar menganggapnya sebagai pemain biasa-biasa saja sejauh ini.”

“Tentu saja kita harus memberinya sedikit waktu, karena ini musim pertamanya, tapi apa yang dia tunjukkan memang tidak memuaskan. Tentu saja melawan Shakhtar sangat defensif dan mungkin lebih sulit baginya untuk bermain, tapi bahkan saat dia menguasai bola, itu terlalu sedikit,” kata jurnalis tersebut.

Jansen merasa itu sayang. “Kamu merasa ini adalah pemain kiri yang teknis dan sensitif, yang bisa menghadirkan kreativitas saat menguasai bola, tapi itu tidak pernah terlihat. Setidaknya tidak di Alkmaar.”

“Biasanya, tim pemandu bakat AZ cukup handal, mereka sering tepat sasaran. Dalam kasus Patati, mereka sendiri mungkin juga berpikir bahwa kini saatnya bakatnya muncul,” tutup Jansen.