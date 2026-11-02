Bixente Lizarazu, mantan bintang Bayern Munich dan timnas Prancis, melancarkan serangan tajam kepada rekan senegaranya, Kylian Mbappe, pemain Real Madrid, terkait sikapnya selama acara penganugerahan Ballon d'Or. Lizarazu menilai bintang Prancis itu berlebihan dalam mempromosikan dirinya sendiri serta kehilangan sifat rendah hati dan jiwa kebersamaan.

Lizarazu, yang meraih Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000 bersama timnas Prancis, mengatakan saat tampil dalam program televisi "Téléfoot": "Dia benar-benar kehilangan kendali selama acara Ballon d'Or. Saya sama sekali tidak menyukainya. Dia terjerumus ke dalam perilaku yang sangat egois, kehilangan sifat rendah hati, dan seluruh fokusnya tertuju pada mempromosikan dirinya sendiri, mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia meninggalkan kesan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang penting, seolah-olah orang lain tidak ada."

Kritik Lizarazu muncul setelah Mbappe menempati posisi kedua dalam perburuan Ballon d'Or, di belakang pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, yang merebut penghargaan tersebut dengan raihan 1055 poin, berbanding 1027 poin untuk bintang Prancis itu. Sementara itu, pemain Spanyol Lamine Yamal, pemain Barcelona, menempati posisi ketiga dengan 881 poin.

Mantan bek Bayern Munich itu, yang mengenakan seragam klub Jerman tersebut antara tahun 1997 dan 2006 serta meraih Liga Champions Eropa, 6 gelar liga, dan 5 piala domestik bersama klub, menilai Mbappe perlu mengembalikan fokusnya pada kerja sama tim, alih-alih hanya puas dengan statistik golnya.

Ia menambahkan: "Dia kini harus kembali ke timnas Prancis dan menunjukkan jiwa satu tim, karena nilai-nilai kebersamaan inilah yang membawa Les Bleus menuju kemenangan. Belakangan ini dia melewati masa-masa di mana dia tidak mampu membawa klub-klub dan tim-timnya meraih kemenangan. Benar bahwa dia mencetak banyak gol, tetapi yang terpenting adalah membawa timnya menuju kemenangan, karena itulah hal yang paling penting."

Di sisi lain, Mbappe mencetak satu gol dalam kemenangan Real Madrid atas Racing Santander dengan skor telak 3-0, pada hari Minggu, dalam ajang La Liga. Selebrasi golnya menarik perhatian setelah ia mengarahkan jarinya ke arah kamera televisi, dalam isyarat yang ditafsirkan sebagai pesan bahwa dirinya adalah nomor satu, beberapa hari setelah ia kalah dalam perburuan Ballon d'Or.