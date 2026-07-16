Kritik semakin memuncak... Pernyataan Tuchel tentang Southgate terus menghantuinya setelah mimpi buruk melawan Argentina

Pernyataan Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman yang kini menangani tim nasional Inggris, mengenai Gareth Southgate, mantan pelatih timnas Inggris, kembali menghantuinya setelah impian “Tiga Singa” untuk menjuarai Piala Dunia pupus.

Timnas Inggris kalah dari Argentina (2-1) pada Rabu kemarin di semifinal Piala Dunia 2026, sehingga "The Three Lions" akan bertanding pada Minggu dini hari mendatang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

Timnas Argentina nyaris kalah (1-0) setelah Inggris unggul lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum rekan-rekan Lionel Messi membalikkan keadaan dan mencetak dua gol di menit-menit akhir (85 dan 90+2) melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Tuchel mendapat kritik luas dari media dan suporter karena para pemainnya terlalu banyak bertahan selama lebih dari setengah jam, sementara ia hanya melakukan pergantian pemain yang bersifat defensif. Meskipun demikian, timnya kebobolan dua gol di menit-menit akhir, yang memupus harapan “Tiga Singa” untuk mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1966.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa antara gol Anthony Gordon dan gol Lautaro Martínez, Inggris hanya menguasai bola sebesar 12%, sebuah angka yang tak dapat dimaafkan.

Sejak tadi malam, jumlah retweet video Tuchel pada Maret 2025 hampir berlipat ganda; dalam video tersebut, ia berbicara tentang kekalahan timnas Inggris di final Euro 2024 melawan Spanyol, dengan mengatakan: “Ketakutan mereka untuk tersingkir dari turnamen lebih besar daripada semangat dan keinginan mereka untuk memenangkannya.”

Surat kabar Inggris tersebut mengomentari video tersebut dengan mengatakan: “Inilah Tuchel yang berbicara tentang penampilan Inggris yang biasa-biasa saja di Kejuaraan Eropa 2024. Pelatih asal Jerman itu benar, namun tim Tiga Singa justru lebih takut di Atlanta (saat menghadapi Argentina).”

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa seharusnya Tuchel, sebagai pelatih berpengalaman, tidak pernah terpikir untuk menggunakan taktik-taktik primitif dan kuno semacam itu; namun, Inggris justru melakukannya dalam ketiga pertandingan sistem gugur saat mereka sedang memimpin.







