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Timnas Belanda menelan salah satu kekalahan terberat dalam sejarahnya pada Senin kemarin, setelah takluk 5-0 dari Jerman yang dibesut Jurgen Klopp.

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Dengan hasil itu, Belanda kehilangan posisi puncak grupnya di UEFA Nations League. Meski tetap lolos ke babak berikutnya sebagai runner-up, penampilan tersebut memicu kritik luas dalam beberapa jam terakhir.

Salah satu kritik paling keras datang dari surat kabar Belanda "The Telegraph", yang menyebut mantan pemain Barcelona itu "bertanggung jawab atas penghinaan tanpa preseden". Begitulah jurnalis Valentijn Driessen memberi judul analisisnya tentang kemenangan 5-0 Jerman.

Keputusan Keliru setelah Cedera De Jong

Salah satu kritik utama yang diarahkan kepada sang pelatih berasal dari pilihannya untuk menggantikan Frenkie de Jong di lini tengah.

Sang jurnalis menilai keputusan memainkan Quinten Timber sebagai starter adalah sebuah kesalahan: "Dia bukan sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan serangan. Dan Joey Veerman tidak bisa melakukannya sendirian."

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Ia menutup analisisnya dengan mengatakan bahwa dirinya mengharapkan lebih dari seorang insan sepak bola seperti Xavi Hernandez, tetapi juga menegaskan bahwa kekalahan itu sebenarnya bisa lebih besar: "Mereka dihancurkan. Penampilan timnas Belanda sungguh mencengangkan. Di babak kedua, performa mereka jauh di bawah harapan. Bahkan skor 5-0 masih terlalu lunak, karena hasilnya bisa dengan mudah menjadi 8-0."

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Rapor Buruk bagi Pemain Belanda

Surat kabar yang sama juga memberikan nilai rendah kepada seluruh pemain timnas dalam penilaiannya, termasuk sang pelatih, di salah satu malam tersulit dalam karier kepelatihannya.

Hasil ini datang hanya beberapa hari setelah penampilan menyerang yang memukau saat menghadapi Yunani (7-0).

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Terkait performa tim, mereka juga menyoroti bahwa "tidak banyak terlihat gaya sepak bola dominan berbasis penguasaan bola yang selalu diinginkan Xavi sejak awal" dan bahwa tim tersebut "adalah kumpulan yang tidak terorganisasi, tanpa gairah atau disiplin... tanpa kualitas dan tanpa kekompakan di antara para anggotanya".

Reaksi atas Kekalahan

Media Belanda juga berupaya memantau reaksi atas kekalahan tersebut di luar negeri, seraya mencatat bahwa media asing menyebutnya sebagai "aib yang sesungguhnya".

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Jelas, setelah kekalahan sebesar ini, sangat sulit untuk menarik kesimpulan positif apa pun.

Lawan Tangguh

Hal ini juga menandakan bahwa laga yang sangat berat menanti di perempat final UEFA Nations League.

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Kekalahan ini membuat Belanda finis di posisi kedua grup, sehingga mereka akan berhadapan dengan salah satu juara grup lain. Sambil menunggu hasil Grup 4, yang diprediksi akan dipuncaki Portugal, dua tim lain yang berpotensi menjadi lawan mereka adalah Inggris atau Prancis, peringkat ketiga dan keempat di Piala Dunia terakhir.

Catatan Negatif bagi Belanda

Timnas Jerman menampilkan salah satu laga terbaiknya di UEFA Nations League, setelah memenangi duel kontra Belanda dengan lima gol tanpa balas pada matchday keenam fase grup, Senin kemarin.

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Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Belanda, yang memasuki laga dengan kepercayaan diri tinggi setelah serangkaian performa menyerang yang impresif. Namun, Jerman berhasil memaksakan ritme permainan mereka dan mengonversi peluang menjadi gol tanpa ampun.

Lima gol itu bukan sekadar kekalahan telak, melainkan catatan langka dalam sejarah Belanda di kompetisi resmi. Terakhir kali Belanda kebobolan lima gol dalam laga resmi terjadi pada 16 Juli 1952 saat menghadapi timnas Brasil (B) di babak kualifikasi awal Olimpiade, menurut statistik Statsfoot.

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Menurut sumber yang sama, Belanda juga pernah kebobolan lima gol, tetapi dalam laga persahabatan melawan Belgia pada 4 September 1999.