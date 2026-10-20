Pada saat Real Madrid tengah bersiap menjalani laga El Clasico yang dinantikan melawan Barcelona, Minggu mendatang, kritik yang ditujukan kepada kebijakan klub kerajaan dalam menangani talenta muda kembali mencuat.

Surat kabar"Mundo Deportivo" asal Spanyol menyoroti Chema Andres, gelandang Brighton yang menapaki jenjang di akademi Real Madrid, dan menjadi pusat perhatian media Inggris yang menjulukinya "Rodri Kecil".

Meskipun pemain berusia 21 tahun ini masih berada di awal petualangannya bersama Brighton, setelah bergabung dengan tim pada September lalu, penampilannya di Liga Inggris kembali membuka diskusi mengenai keputusan Real Madrid untuk melepasnya, terutama di tengah berbagai masalah yang menurut laporan itu dialami tim di lini tengah.

Krisis lini tengah membayangi Real Madrid jelang El Clasico

Surat kabar itu menilai bahwa Real Madrid memiliki, mungkin, salah satu kiper terbaik di Eropa dari segi penyelamatan, di samping penyerang yang termasuk pencetak gol terbanyak di dunia, mengacu pada Thibaut Courtois dan Kylian Mbappe, tetapi tim mengalami celah yang jelas antara lini pertahanan dan lini serang.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa tim kerajaan terbelah menjadi dua bagian ketika kehilangan bola, betapapun besarnya upaya yang dilakukan Federico Valverde, atau usaha Aurelien Tchouameni menjalankan berbagai tugas di lini tengah.

Ia menambahkan bahwa tidak adanya komitmen defensif yang cukup dari Vinicius Junior dan Mbappe serta kehadiran Bellingham dan Arda Guler memberi lawan kesempatan untuk memanfaatkan ruang dan bergerak dengan cerdas, yang kian menyulitkan tugas tim dalam mengendalikan pertandingan.

Menurut laporan tersebut, kepergian Luka Modric dan pensiunnya Toni Kroos meninggalkan dampak yang nyata pada lini tengah, sehingga kesulitan Real Madrid dalam mengatur tempo permainan terus berlanjut, menjelang laga melawan Barcelona yang dinantikan.

Mengapa media Inggris menjulukinya "Rodri Kecil"?

Chema Andres menapaki jenjang di akademi Real Madrid "La Fabrica", sebelum menjalani petualangan di Liga Jerman, tempat ia bermain bersama Stuttgart, kemudian pindah ke Brighton pada September 2026, mencari kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya.

Meskipun petualangannya sejauh ini masih singkat bersama tim Inggris itu, cara bermain dan pergerakannya di lini tengah mendorong media Inggris untuk membandingkannya dengan Rodri, bintang Manchester City dan timnas Spanyol, serta memberinya julukan "Rodri Kecil".

Brighton menempati posisi yang mencolok di Liga Inggris, setelah menjadi salah satu tim yang bersaing memperebutkan posisi kualifikasi ke Liga Champions Eropa, sementara Andres berharap memanfaatkan kesempatannya untuk membuktikan kemampuannya memberi kontribusi di salah satu liga terkuat Eropa.

Meski demikian, pembicaraan tentang penampilan gemilangnya perlu ditempatkan dalam konteksnya, sebab pemain itu masih berada di awal perjalanannya bersama Brighton, dan belum memperoleh waktu yang cukup untuk memberikan gambaran utuh tentang levelnya dan potensinya sepanjang satu musim penuh.

11 juta euro untuk 50% hak transfernya

Ironi yang disoroti laporan "Mundo Deportivo" terletak pada kenyataan bahwa Real Madrid memperoleh 11 juta euro untuk 50% hak transfer Andres, yang tidak mendapat kesempatan nyata untuk membuktikan dirinya bersama tim utama di Stadion Santiago Bernabeu.

Ia mengkritik kebijakan klub dalam menangani talenta muda, menganggap bahwa Real Madrid memperlakukan akademinya sebagai sumber pemasukan finansial, alih-alih memanfaatkan para pemain yang mungkin bisa membantu tim memenuhi kebutuhan teknisnya.

Kritik ini memperoleh arti penting tambahan di tengah berbagai masalah yang diangkat laporan tersebut mengenai lini tengah, meski masih terlalu dini untuk memastikan bahwa Andres akan memberikan solusi yang dibutuhkan seandainya ia tetap bertahan bersama tim kerajaan.

Valverde satu-satunya wakil akademi di El Clasico

Dalam konteks kritiknya, laporan Mundo Deportivo menunjukkan bahwa Jose Mourinho hanya akan mengandalkan satu pemain lulusan akademi Real Madrid di El Clasico melawan Barcelona, yaitu Federico Valverde.

Penulis mengenang kembali gagasan historis yang memadukan antara para bintang besar dengan talenta-talenta muda dari akademi, yang dikenal dengan sebutan "Zidanes y Pavones", menganggap bahwa hal itu telah menjadi bagian dari masa lalu.