Kritik pedas lagi: 'Mika Godts yang hebat itu kehilangan bola sebanyak enam belas kali'

Henk Spaan kembali melontarkan sindiran kepada Mika Godts. Meskipun pemain sayap Ajax berusia 20 tahun ini telah berkontribusi dalam 31 gol musim ini, tampaknya ia tak pernah bisa berbuat apa pun yang memuaskan kolumnis Het Parool tersebut.

Godts telah mencetak 17 gol dan 14 assist dalam 42 pertandingan resmi musim ini. Namun, pemain asal Belgia ini sering menjadi sasaran kritik dalam kolom harian "Spaan geeft punten".

Setelah hasil imbang tanpa gol antara sc Heerenveen dan Ajax, Spaan secara mengejutkan memberikan penilaian positif terhadap Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa, dan Davy Klaassen. “Tapi selain itu, saya tidak melihat apa-apa selain percikan air.”

Selanjutnya, ia mengarahkan kritiknya pada Godts. “Kadang-kadang kita dengar bahwa pemain besar akan tampil saat dibutuhkan. Godts yang besar itu kehilangan bola setidaknya enam belas kali.”

Godts yang dikritik Spaan itu pada Jumat lalu diberi tahu bahwa ia tidak akan ikut ke Piala Dunia bersama Belgia. Ia bisa sepenuhnya fokus pada pekan-pekan terakhirnya di Ajax.

Akibat hasil imbang di Friesland, Ajax harus melalui babak play-off untuk masih memiliki peluang bermain di kompetisi Eropa.

Kamis malam, tim asal Amsterdam ini akan bertanding melawan FC Groningen di Stadion Kras milik FC Volendam.