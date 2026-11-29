Bagikan Ikuti GOAL di Google

Keputusan Jose Mourinho menurunkan Vinicius Junior sebagai starter saat menghadapi Alaves menuai kritik baru setelah Real Madrid gagal menghindari kekalahan. Laga tersebut kembali memicu perdebatan tentang peran sang bintang Brasil di dalam tim dan sejauh mana pilihan sang pelatih memengaruhi keseimbangan susunan pemain. Kritik itu tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Mantan pemain Real Madrid, Poli Rincon, menilai Mourinho melakukan kesalahan dalam menangani laga tersebut, terutama dalam hal pergantian pemain.

Iklan

Real Madrid takluk 2-1 dari Alaves, dan sorotan kembali tertuju kepada Mourinho, yang sejumlah keputusannya disambut siulan cemoohan dari para suporter. Yang paling menonjol adalah kengototannya memasang Vinicius dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya di La Liga setelah sanksi larangan bermain empat pertandingan berakhir.

Rincon menilai pelatih asal Portugal itu tidak jeli dalam membaca jalannya pertandingan. "Itu bukan keputusan yang cerdas. Mereka mencemoohnya karena dia memecah tim," ujarnya. Mantan pemain Real Madrid itu berpendapat ada satu langkah khusus yang memancing kemarahan suporter, yakni kengototan Mourinho memberikan tempat utama kepada winger asal Brasil tersebut.

"Vinicius tidak bisa menjadi starter di tim ini, tetapi Mourinho bersikeras menurunkannya sejak awal. Seharusnya dia menarik keluar Vinicius, bukan Arda Guler. Jika dia tidak segera membenahinya di pertandingan-pertandingan berikutnya, dia bisa kembali menelan kekecewaan," kata Rincon. Pernyataan ini muncul di tengah kekalahan tim yang terus berulang ketika pemain Brasil itu memulai laga di posisi sayap kiri.

Baca juga: Enrique Temukan Solusi yang Lebih Meyakinkan daripada Torres, Akankah PSG Menutup Berkas Transfer Darurat?

Iklan Iklan

Tiga Kekalahan dengan Vinicius sebagai Starter

Topik Terkait

Menurut laporan situs Defensa Central, Real Madrid telah kalah dalam tiga pertandingan musim ini dengan Vinicius tampil sebagai starter, yakni melawan Atletico Madrid, Real Betis, dan Alaves. Hal ini kembali membuka perdebatan mengenai efektivitas mengandalkannya sejak menit awal. Rincon menilai hasil yang terus berulang ini mengharuskan Mourinho meninjau kembali perhitungannya, terlebih sang pemain sejauh ini belum menunjukkan performa yang menjamin tempatnya di susunan pemain inti.

Di sisi lain, rentetan sepuluh kemenangan beruntun tim juga diwarnai sejumlah kemenangan sulit, di antaranya saat menghadapi AEK Athens dan Roma, dua laga yang menampilkan Vinicius sebagai starter. Sementara itu, saat melawan Celta Vigo, pemain Brasil tersebut memulai laga dari bangku cadangan sebelum masuk sebagai pemain pengganti dan turut membantu kemenangan 2-1. Pengalaman inilah yang kerap dijadikan pijakan para pengkritik ketika membahas pengaruhnya terhadap susunan pemain.

Iklan

Baca juga: Mantan Incaran Barcelona Berkelit soal Minat PSG

Perubahan Posisi Vinicius Menarik Perhatian

Iklan

Rincon juga menyinggung eksperimen Mourinho menempatkan Vinicius di sisi kanan saat menghadapi Alaves, alih-alih di posisi biasanya sebagai sayap kiri. Menurutnya, perubahan itu memperlihatkan sisi positif dalam permainan tim. Pemain Brasil itu biasanya bermain di kiri ketika tampil sebagai starter, sementara Diomande yang berpindah sisi dan bermain di kanan.

"Di sisi kanan, kami tidak punya winger, hanya ada Valverde seorang diri," kata Rincon. Ia menambahkan bahwa perpindahan Vinicius ke sisi lain memberi Real Madrid kemampuan untuk menyerang dari kedua sayap, dengan kehadiran Espi yang mampu menebar ancaman dan merepotkan lawan di dalam kotak penalti. Namun, ia mengkritik Mourinho yang terlambat melakukan penyesuaian tersebut, karena menurutnya perubahan itu bisa dimanfaatkan lebih awal.

Iklan

Meski Mourinho bersikeras memberi Vinicius kesempatan untuk mengembalikan performa dan posisinya, Rincon mengingatkan agar tim tidak terus-menerus mengandalkan upaya bangkit dari ketertinggalan. "Anda tidak bisa selalu dipaksa membalikkan keadaan," ujarnya. Musim ini, Vinicius telah mencetak dua gol dan tiga assist, catatan yang sejauh ini belum cukup baginya untuk memenangi persaingan memperebutkan tempat utama.

Baca juga: Polemik Vinicius, Peringatan Guler Hadapkan Mourinho pada Risiko Besar