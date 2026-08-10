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Xabi AlonsoGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Kritik keras terhadap Xabi Alonso: Kejadian aneh dalam laga uji coba yang mempermalukan FC Chelsea

Club Friendlies
X. Alonso
Johor Darul Ta'zim vs Chelsea
Johor Darul Ta'zim
Chelsea

Chelsea benar-benar belum menunjukkan performa apa pun dalam persiapan pramusim. Xabi Alonso sudah mendapat kritik, dan selain itu terjadi kejanggalan yang aneh dalam sebuah laga persahabatan.

Pada penutup tur Asia yang melewati Australia, Hong Kong, Indonesia, dan Malaysia, The Blues pada Minggu sore (waktu Jerman) hanya mampu bermain imbang 3-3 (1-1) melawan klub kasta tertinggi Malaysia, Johor Darul Ta'zim FC.

Gol pembuka untuk sang underdog besar pada menit ke-14 dicetak oleh Arif Aiman, sebelum striker Chelsea Liam Delap lebih dulu menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda (42') lewat penalti.

Pada babak kedua, pemain Inggris itu kembali sukses dari titik putih (62'), sebelum Johor Darul Ta'zim memulihkan keunggulan lewat dua gol beruntun dari Oscar Arribas (65') dan Bergson (86'). Gol bunuh diri terlambat dari bek Antonio Cristian untuk skor 3-3 setidaknya mencegah rasa malu total bagi klub London tersebut.

Unik: Sebenarnya kedua tim sebelumnya telah sepakat untuk menggelar adu penalti jika laga berakhir imbang setelah 90 menit, tetapi klub Malaysia itu langsung meninggalkan lapangan setelah peluit akhir berbunyi. Duel satu lawan satu dari titik penalti pun akhirnya tidak jadi digelar.

Xabi AlonsoGetty Images

FC Chelsea hanya meraih dua kemenangan dari lima laga uji coba

Bagi The Blues, hasil 3-3 ini menjadi penampilan berikutnya yang kurang meyakinkan dalam persiapan yang saat ini sedang berjalan menuju musim baru. Dalam laga-laga uji coba sebelumnya melawan Tottenham Hotspur (1-2), West Sidney Wanderers (6-4), Juventus Turin (0-1), dan AC Milan (3-0), Chelsea meraih masing-masing dua kemenangan dan dua kekalahan.

Club Friendlies
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Chelsea
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Johor Darul Ta'zim crest
Johor Darul Ta'zim
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Pelatih baru Alonso karena itu sudah mulai mendapat kritik. "Alon-so buruk. Alonso menghadapi malam tanpa tidur setelah tim lapis keduanya tampil menyedihkan melawan tim underdog," tulis tabloid The Sun. Daily Mail menulis: "Laga pramusim Chelsea berubah menjadi lelucon."

Tim Alonso kini masih memiliki satu tes terakhir pada Sabtu mendatang (15 Agustus) melawan Real Sociedad, sebelum seminggu kemudian musim baru Premier League dimulai. Pada laga pembuka, The Blues harus bermain tandang melawan FC Fulham.

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