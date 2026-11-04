Jan Mulder terkejut dengan penampilan Feyenoord pada Selasa, ketika mereka dihajar Inter 0-3 di Liga Champions. Sang analis terutama kecewa kepada Gjivai Zechiël, seperti diungkapkannya pada Rabu di Ziggo Sport.

"Saya tidak menyangkanya. Perbedaan kekuatan mereka juga tidak sebesar yang dikatakan setelah pertandingan. Club Brugge menang 3-1 atas Inter yang sama di Milan. Feyenoord terlalu sungkan, hampir seperti malu-malu," kata Mulder yang kecewa sehari kemudian. "Mereka seharusnya lebih percaya diri."

Mulder melanjutkan ulasannya. "Menurut saya, terutama Gjivai Zechiël yang tampil mengecewakan. Sudah beberapa pekan," ujarnya, seraya menyampaikan bahwa gelandang itu harus segera kembali tampil lebih baik bersama Feyenoord.

"Zechiël adalah pesepakbola yang sangat bagus. Dia mengangkat permainan Feyenoord. Namun, dia merasa itu sudah cukup," kata Mulder, yang menyaksikan pemain muda Feyenoord itu dengan heran pada Selasa. Seperti rekan-rekan setimnya, Zechiël tidak mampu mengimbangi Inter yang cerdik.

"Perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ada perbedaan dalam hal intensitas," tambah Imke Courtois. "Pada Selasa, pendekatan Inter dalam pertandingan internasional sangat berbeda. Kesalahan-kesalahan kecil langsung dihukum."

Giovanni van Bronckhorst membiarkan Zechiël bermain selama 90 menit, begitu pula Oussama Targhalline. Charles Vanhoutte menjalani babak pertama yang sangat sulit dan digantikan Tobias van den Elshout saat jeda.

Feyenoord berada di posisi ke-30 Liga Champions dengan tiga poin dari empat pertandingan. Pada 24 November, tim asal Rotterdam itu mendapat kesempatan untuk menebusnya saat FC Porto bertandang ke De Kuip.