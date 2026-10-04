Kritik keras setelah Belanda - Serbia: "Van Dijk - Koopmeiners hanya sekali. Ini tidak bisa dalam pertandingan internasional yang serius"

Hans Kraay junior melontarkan pandangan tegas soal dua bek tengah Belanda saat menghadapi Serbia: Teun Koopmeiners dan Virgil van Dijk. Menurut analis ESPN itu, duet tersebut kurang mumpuni secara defensif untuk level internasional yang serius. Dalam ESPN Vandaag, ia mengatakan lebih suka melihat Micky van de Ven berdampingan dengan Van Dijk, dengan Jorrel Hato sebagai bek kiri.

"Ini hampir tidak bisa dilakukan dalam laga internasional serius mana pun," Kraay junior langsung memulai dengan nada kritis. "Saat menguasai bola bisa, karena Koopmeiners sangat bagus saat masuk ke depan, dia seorang gelandang. Apa dia bukan? Dia pernah bermain di Juventus sebagai penyerang sayap kanan yang bergerak ke dalam, sebagai nomor 10, dia gelandang kiri…"

"Sebenarnya ini tidak bisa di level internasional, tetapi dia penting lewat gol itu." Koopmeiners melepaskan tendangan bebas tajam ke depan gawang Serbia setelah setengah jam laga berjalan. Van Dijk yang menerobos ke depan nyaris tidak menyentuh bola, sehingga mantan pemain AZ itu tetap dicatat sebagai pencetak gol. Pada gol penyeimbang empat menit kemudian, dia kalah dalam duel udara dari pencetak gol Mihajlo Cvetkovic.

"Saya rasa Anda mengambil tendangan bebas seperti itu dengan harapan ada seseorang yang menyentuhnya, bukan untuk langsung menendangnya masuk," kata Kraay junior, yang kemudian kembali menyoroti aspek defensif duet itu. "Van Dijk - Koopmeiners hanya sekali ini saja. Ini benar-benar tidak bisa Anda lakukan melawan tim-tim bagus."

"Pada satu titik Serbia bermain dengan Tadic sebagai penyerang kedua yang berlari ke ruang dalam, maka benar-benar tidak dilakukan kalau Anda punya pemain yang terus meninggalkan posisinya. Atau pemain yang masuk ke depan, itu terdengar sedikit lebih positif. Dia juga benar-benar sempat berada di garis belakang lawan. Dia aktif, terus bergerak, dan punya kaki kiri yang bagus, tetapi Van Dijk - Koopmeiners tidak akan jadi solusi."

Apakah Kraay junior melihat positif bahwa Xavi bereksperimen? "Setidaknya dia menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin punya satu pemain ekstra di lini tengah, bahwa dia ingin bermain di sana dengan Koopmeiners yang masuk ke depan. Saya juga harus bilang: kami sudah sangat lama membicarakan, pada era Koeman dan era Koeman sebelumnya, bahwa Van Dijk tidak mau bermain di sisi kanan jantung pertahanan."

"Bedanya 7,5 meter," ujarnya, merujuk pada jarak antara bek tengah kanan dan bek tengah kiri. "Itu juga tidak jadi masalah baginya, dia terlihat nyaman di sana," kata sang analis, sebelum mengalihkan perhatian ke Van de Ven: "Saya banyak mengkritiknya, bahwa lawan membiarkannya bebas saat dia bermain sebagai bek kiri. Sebagai bek kiri, sekarang Anda juga harus cukup bagus dalam bermain sepak bola. Itu yang dilakukan Hato."

Kraay junior pun ingin melihat Van de Ven membentuk duet di jantung pertahanan bersama Van Dijk. "Saya punya kesan bahwa dia (Van Dijk, red.), dan dia mungkin tidak akan mengakuinya, merasa nyaman karena ada jet tempur di sebelahnya. Mungkin ini bisa jadi sesuatu untuk masa depan: Van Dijk dan Van de Ven."

"Dia juga lebih merupakan bek tengah, dan urusan bermain bola biarlah diserahkan kepada Van Dijk. Saya juga akan senang kalau saya jadi Van Dijk, 35 tahun, dia memang bukan sprinter, bukan pemain dengan akselerasi pendek... Saya mendapat kesan bahwa Van Dijk akan sangat menyukai ini," demikian Kraay junior.