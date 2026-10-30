Pemicu kritik tajam itu berawal dari Grand Prix Amerika Serikat di Austin, ketika kedua pembalap bertabrakan pada fase awal balapan.

Pembalap Spanyol itu, yang memulai balapan dari posisi ke-12, hendak menyalip Esteban Ocon yang mengendarai Haas. Pada saat yang sama, Albon melaju ke depan. Memulai balapan dari posisi ke-17, pembalap Williams itu sudah melewati tiga pesaing pada lap pertama. Saat Alonso bermanuver untuk menyalip Ocon, jalurnya dan Albon akhirnya berpotongan.

Mobil Williams itu menyenggol Aston Martin milik juara dunia dua kali tersebut, menyebabkan kerusakan parah pada mobil Alonso. Di antaranya, sejumlah bagian lantai mobil terlepas. Pada akhirnya, Alonso yang berusia 45 tahun hanya mampu finis di posisi ke-16.

Seusai balapan, ia pun melontarkan kritik tegas: "Kalau start dari belakang, risiko seperti ini selalu ada. Menurut saya, para pembalap di sepertiga barisan belakang memang kurang berkualitas, seperti yang kita lihat dari Alex. Dia mungkin lupa bahwa tikungan 11 ada di depannya dan dia harus berbelok ke kiri."

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Fernando Alonso Juga Sampaikan Pesan kepada Aston Martin

Albon, yang membalap di bawah bendera Thailand, sejauh ini belum menanggapi tudingan tersebut secara langsung. Namun, ia menjelaskan insiden itu dari sudut pandangnya: "Saya berusaha menghindar dan naik ke kerb, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Saya berasumsi mobilnya rusak. Yang jelas, saya tahu mobil saya mengalami kerusakan dan saya harus menjalani sisa balapan dengan sayap yang rusak."

Alonso juga memanfaatkan kejadian itu untuk mendesak timnya mengembangkan mobil. Menyinggung perlunya menghindari risiko seperti itu pada masa mendatang, ia mengatakan kepada Aston Martin: "Kami harus berhasil membuat mobil ini cukup cepat agar saya tidak perlu lagi start dari belakang."