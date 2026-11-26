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Joshua Kimmich mengecam keras para petinggi Bayern atas perlakuan mereka terhadap Jamal Musiala. Kritik itu mengingatkan pada polemik vaksinasi 2021 dan perpanjangan kontraknya pada 2025.

Sesaat sebelum laga Liga Champions melawan OSC Lille, situasi di Bayern tampaknya mulai tenang setelah perdebatan panas seputar Jamal Musiala , penyakitnya, dan kemungkinan pemotongan gajinya. Setelah bertemu dengan para penasihat Musiala, manajemen Bayern merilis pernyataan pada Rabu pagi yang menyebut pertemuan itu sebagai "diskusi konstruktif". Pembicaraan antara kedua pihak akan dilanjutkan "dalam semangat kemitraan dan secara tertutup".

Menghadapi Lille, Bayern yang kehilangan banyak pemain kemudian menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Seharusnya ada banyak hal lain untuk dibicarakan . Namun, urusan di lapangan segera kembali tersisih karena pernyataan Joshua Kimmich di area wawancara, ketika ia mengecam keras manajemen klub atas perlakuan mereka terhadap rekan setimnya, Musiala .

"Yang tidak saya pahami adalah cara mereka menyampaikan hal ini kepada publik. Jangan sampai persoalan ini diselesaikan dengan membebankannya kepada seorang pemain," kata wakil kapten berusia 31 tahun itu, yang telah membela Bayern selama sebelas tahun. "Itu sama sekali tidak bisa diterima dan bukan cara Bayern!" Tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß, membawa persoalan ini ke ruang publik dua setengah pekan sebelumnya. Setelah itu, ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen dan terutama Karl-Heinz Rummenigge, yang seperti Hoeneß duduk di dewan pengawas, melontarkan pernyataan yang lebih keras.

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Perpecahan mendalam di tubuh Bayern

Kimmich tidak menyampaikan kritiknya secara emosional atau spontan, melainkan dengan tenang dan berimbang. Ia juga menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang pihak lain. Pernyataannya tampak telah dipikirkan matang-matang. Saat mengunjungi klub penggemarnya pada Minggu, ia sudah mengatakan akan memberi tanggapan mengenai persoalan Musiala seusai laga melawan Lille. Kata-kata Kimmich sekali lagi menegaskan perpecahan mendalam yang kini terjadi di tubuh Bayern.

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Di satu sisi ada para petinggi di belakang layar, terutama Hoeneß dan Rummenigge. Keduanya berperan utama membentuk Bayern menjadi klub kelas dunia seperti sekarang. Namun, mereka hampir selalu tidak memercayai para penerus mereka. Mereka melihat potensi pemborosan uang klub di mana-mana, terutama karena gaji yang mereka anggap terlalu tinggi.

Di sisi lain ada jajaran pimpinan olahraga yang dipimpin Max Eberl dan Christoph Freund, pelatih Vincent Kompany, serta para pemain. Mereka semua terus menegaskan kepercayaan penuh kepada Musiala, sementara para petinggi mengungkapkan keraguan. Kini Kimmich menjadi orang pertama yang secara terbuka menyanggah mereka. Sebelumnya, Michael Olise juga sudah bereaksi, meski tidak secara langsung . Bintang yang jarang bicara itu menyukai unggahan Fabrizio Romano di Instagram tentang kritik tajam serikat pemain FIFPRO terhadap perlakuan para petinggi Bayern kepada Musiala.

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Ketegasan Kimmich kali ini kemungkinan terutama didorong oleh kedudukannya sebagai wakil kapten dan rasa tanggung jawab yang menyertainya terhadap rekan setimnya yang lebih muda. Pada akhirnya, Kimmich berbicara mewakili para pemain. Namun, latar belakang pribadinya yang juga cukup pelik mungkin turut berperan dalam pernyataannya.

IMAGO

Karantina Covid-19: Gaji Kimmich ditahan

Selama pandemi Covid-19, Kimmich mulanya menolak vaksinasi pada musim gugur 2021 karena kekhawatiran terkait kesehatan. Keputusan itu menuai banyak ketidaksetujuan dari masyarakat. Para petinggi klub tidak membelanya secara terbuka pada masa tersebut. Sebaliknya, mereka juga mendesaknya untuk divaksinasi dan bahkan menahan gajinya selama ia menjalani karantina sebagai orang yang berkontak erat, tindakan yang saat itu diperbolehkan secara hukum.

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Kimmich, yang kemudian tetap menjalani vaksinasi, mengatakan dalam film dokumenter ZDF yang dirilis pada Juni 2024 bahwa pada masa itu ia merasa "ditinggalkan sendirian" oleh klub. Ia merasa "kecewa dan terluka". "Rasa percaya yang sebelumnya saya miliki terhadap klub tentu saja hancur."

Pelatih saat itu, Thomas Tuchel, juga mempertanyakan peran Kimmich di lapangan setelah mulai menjabat pada 2023 dan meminta gelandang bertahan baru. Tak lama kemudian, Kimmich dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Pada awal 2024, Eberl mulai menjabat sebagai direktur olahraga. Saat itu, "hubungan antara Jo dan Bayern sama sekali sudah tidak ada", kata Eberl dalam film dokumenter ZDF kedua tentang Kimmich, yang dirilis pada Juni 2026.

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Dewan pengawas menarik tawaran sebelum Kimmich memperpanjang kontrak

Hubungan Kimmich dengan para petinggi Bayern semakin terbebani selama proses perpanjangan kontraknya pada awal 2025 . Berbeda dari hampir semua pemain profesional, Kimmich merundingkan sendiri kontraknya tanpa penasihat. Saat itu, ia kabarnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan Eberl untuk memperpanjang kontrak yang akan habis pada musim panas 2025.

Namun, setelah polemik Covid-19 dan perdebatan soal gelandang bertahan yang menyakitinya secara pribadi, ia tampaknya ingin membuat Bayern menunggu sedikit lebih lama. Posisi penting yang kembali ia pegang di bawah Vincent Kompany, performanya yang sedang sangat baik, serta ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap jasanya memperkuat posisinya. Eberl berulang kali memuji Kimmich setinggi langit dan dengan sabar menunggu keputusannya. Namun, menurut para petinggi, ia menunggu terlalu lama dan bersikap terlalu patuh. Karena itu, dewan pengawas yang beranggotakan Hoeneß dan Rummenigge menarik tawaran tersebut pada akhir Februari dengan langkah yang menarik perhatian publik. Negosiasi berlanjut, tetapi kesepakatan baru tercapai pada pertengahan Maret.

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Saat itu, Kimmich mengatakan bahwa ia "sangat menghargai" fakta bahwa "praktis tidak ada apa pun dari pembicaraan dengan Max (Eberl, direktur olahraga), Jan-Christian (Dreesen, ketua dewan direksi), dan Christoph (Freund, direktur olahraga) yang bocor ke publik". Pernyataan itu setidaknya secara tidak langsung mengungkapkan pihak yang ia curigai sebagai sumber informasi yang beredar. Dalam film dokumenter ZDF pada 2026, Kimmich menyebut perdebatan di ruang publik itu "sangat disayangkan" karena membuatnya merasa digambarkan sebagai orang yang serakah.

Sementara itu, Eberl selalu menegaskan bahwa pertimbangan Kimmich bukan soal "uang", karena di PSG ia bahkan bisa mendapat penghasilan jauh lebih besar, melainkan soal "prospek". Artinya, peluang untuk terus bersaing memperebutkan gelar Liga Champions bersama Bayern. Dalam hal ini, ada satu keputusan yang saat itu dinilai Kimmich sebagai sinyal penting: perpanjangan kontrak Jamal Musiala, yang terjadi sekitar sebulan sebelum ia sendiri menandatangani kontrak.