Kritik dan kemarahan... João Félix mengalami guncangan di pemusatan latihan Portugal

Pemusatan latihan tim nasional Portugal dalam rangka persiapan menghadapi Piala Dunia 2026 diwarnai oleh sebuah insiden yang memicu banyak kontroversi, setelah João Félix terlibat dalam situasi yang tidak biasa dengan para pejabat tim nasional dalam beberapa hari terakhir.

Timnas Maroko berada di Grup 11 yang juga dihuni oleh Kongo, Kolombia, dan Uzbekistan.

Dalam video yang beredar di platform media sosial "X", Felix terlihat saat turun dari bus, sebelum masuk ke hotel tempat menginap, di mana ia berhenti sejenak bersama seseorang, sebelum salah satu pejabat Portugal mendekatinya untuk menegurnya.

Menurut laporan media, bintang Portugal tersebut menerima teguran keras dari para pejabat di dalam kamp setelah tampil dalam wawancara dengan seorang influencer di media sosial, sebuah langkah yang dianggap melanggar aturan media yang berlaku selama turnamen.

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Laporan tersebut menyebutkan bahwa sang pemain tidak menerima hal tersebut dengan baik, di mana ia menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap kritik yang ditujukan kepadanya setelah insiden tersebut, yang memicu perdebatan di kalangan Portugal.

Adegan ini memicu reaksi luas di media sosial, terutama karena terjadi setelah krisis terbaru, di mana sebagian orang berpendapat bahwa pemain tersebut ingin menyampaikan pesan yang menegaskan keinginannya untuk tetap dekat dengan para penggemar meskipun ada pembatasan di dalam kamp.

Timnas Portugal terus mempersiapkan diri untuk berlaga di Piala Dunia dengan ambisi besar untuk bersaing memperebutkan gelar juara, sementara staf pelatih berusaha menerapkan disiplin dan fokus yang ketat di dalam kamp pelatihan menjelang dimulainya pertandingan resmi.