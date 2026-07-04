Krisis yang nyaris berubah menjadi skandal!.. FIFA menarik kembali keputusannya yang "kontroversial"

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memicu badai kontroversi setelah secara serius mempertimbangkan untuk memindahkan jadwal pertandingan Meksiko melawan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia dari pukul enam sore ke tengah hari besok, Minggu, sebelum akhirnya membatalkan keputusan tersebut dan mempertahankan jadwal semula di Stadion Kota Meksiko, menyusul protes keras dari federasi sepak bola Meksiko dan Inggris.

FIFA semula mempertimbangkan perubahan tersebut karena prakiraan hujan petir pada sore hari Minggu, ditambah kekhawatiran keamanan terkait perjalanan dan kemungkinan perayaan massal setelah pertandingan, namun belum mengumumkan perubahan tersebut secara resmi.

Keputusan untuk membatalkan perubahan tersebut diambil setelah beberapa jam penantian, dan setelah kedua federasi tersebut mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan yang telah menimbulkan kekacauan besar dalam perencanaan olahraga, logistik, dan siaran televisi untuk salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling dinantikan.

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, adalah orang pertama yang mengungkapkan ketidakpuasannya, dengan mengatakan: “Rasanya seperti pukulan di perut; karena ini mengubah segalanya. Sekarang kami harus mengulang semua persiapan, bukan berarti semuanya sia-sia, tapi hampir seperti itu.”

Agiri menambahkan bahwa perubahan tersebut berarti “harus mengulang semua persiapan yang telah disusun selama seminggu,” termasuk jadwal makan, waktu istirahat, sesi latihan fisik, rapat teknis, perjalanan ke stadion, dan protokol pemanasan.

Protes tidak hanya datang dari pihak Meksiko; di Inggris, kejutan itu bahkan lebih besar, di mana beberapa media Inggris melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengetahui kemungkinan perubahan tersebut melalui pemberitaan media sebelum menerima pemberitahuan resmi dari FIFA, hal yang memicu ketidakpuasan besar di dalam rombongan Inggris.

Kekhawatiran ini jauh melampaui aspek olahraga; ribuan suporter Inggris dijadwalkan tiba di Mexico City pada Minggu pagi, dan pemajukan jadwal pertandingan sebanyak 6 jam berpotensi menghalangi mereka untuk hadir, sementara yang lain telah menyesuaikan rencana perjalanan, penginapan, dan penerbangan mereka sebagai antisipasi terhadap perubahan yang pada akhirnya tidak terjadi.

Prakiraan hujan petir pada Minggu sore menjadi alasan utama FIFA mempertimbangkan perubahan tersebut; fenomena ini telah memengaruhi beberapa pertandingan dalam edisi Piala Dunia kali ini, dan mungkin memaksa penundaan sementara pertandingan sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, ada kekhawatiran terkait perjalanan dan kemungkinan perayaan massal setelah pertandingan, sebuah aspek yang diawasi ketat oleh otoritas setempat setelah beberapa insiden yang terjadi selama turnamen.

Dengan penundaan ini, FIFA mengakhiri krisis yang nyaris berubah menjadi skandal organisasi, dan mempertahankan jadwal pertandingan semula pada pukul enam sore waktu setempat, dalam laga yang dianggap sebagai salah satu pertandingan babak 16 besar yang paling dinanti.