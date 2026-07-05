Kesepakatan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dengan Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, untuk memimpin tim nasional sebagai pengganti Julian Nagelsmann, kini menghadapi krisis besar yang meletus dalam beberapa jam terakhir.

Jürgen Klopp, Direktur Divisi Sepak Bola Global di perusahaan "Red Bull", telah menyetujui untuk memimpin tim nasional Jerman dalam periode mendatang.

Perkembangan ini terjadi setelah mantan pelatih Julian Nagelsmann diberi peringatan tegas bahwa ia harus mengajukan pengunduran diri atau menghadapi pemecatan segera, menyusul kekalahan mengejutkan yang dialami timnas Jerman melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia.

Nagelsmann telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih timnas Jerman pada Jumat lalu.

Dalam upayanya mencari pelatih baru, Federasi Sepak Bola Jerman segera menghubungi Klopp, yang terikat kontrak hingga tahun 2029 dengan Red Bull, dan ia telah menunjukkan minatnya terhadap proyek tersebut.

Namun, meskipun proses penunjukan berjalan lancar, hal ini tidak mendapat dukungan bulat di dalam Red Bull. Menurut jaringan “Sky Sports”, grup tersebut sangat kecewa dengan pernyataan Federasi Sepak Bola Jerman, yang secara terbuka mengonfirmasi adanya negosiasi dengan Klopp tanpa terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan mereka.

Pernyataan ini telah memicu kemarahan yang sangat besar dari manajemen Red Bull, yang berharap menjadikan pelatih asal Jerman tersebut sebagai pusat proyek sepak bola ambisius mereka untuk tahun-tahun mendatang.

Para pemegang saham Red Bull menuntut ganti rugi finansial atas pemutusan kontrak Klopp, yang berlaku hingga tahun 2029, dan tuntutan ini tidaklah mudah, mengingat DFB belum pernah membayar ganti rugi apa pun untuk penunjukan pelatih tim nasional.

Ketua Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, memimpin negosiasi dengan grup Austria tersebut untuk mencapai kesepakatan dan menghindari kebuntuan dalam negosiasi.

Rapat awal dijadwalkan berlangsung pekan depan di New York antara delegasi Federasi Sepak Bola Jerman, Jürgen Klopp, dan agennya, Mark Kosicke.

Perwakilan dari Red Bull mungkin akan ikut serta dalam pembicaraan untuk menyelesaikan situasi ini secara tuntas, namun satu hal sudah pasti: Klopp telah menegaskan keinginannya untuk menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman, dan menyatakan kesiapannya untuk kembali melatih setelah dua tahun meninggalkan Liverpool.

Masih harus dilihat apakah Federasi Sepak Bola Jerman akan mampu meyakinkan Red Bull untuk mengizinkannya pergi, dan apakah mereka akan setuju untuk membayar biaya transfer.