Kritik terhadap lapangan Stadion "MetLife" di New Jersey, yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, semakin memuncak, setelah serangkaian pertandingan yang digelar di stadion tersebut, para pemain dan pelatih, diikuti oleh media internasional, mengecam kondisi lapangan yang digambarkan sebagai "tidak layak untuk acara sebesar ini", bahkan ada yang sampai menuntut Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk segera memindahkan pertandingan final ke stadion lain.

Surat kabar Jerman “Bild” memberikan komentar keras setelah pertandingan antara Jerman dan Ekuador pada Kamis malam kemarin, menegaskan bahwa kondisi lapangan yang sangat buruk selama pertandingan tersebut tidak dapat diterima, dan bahwa FIFA harus mempertimbangkan dengan serius untuk memindahkan pertandingan final. Pernyataan ini mencerminkan tingkat kekhawatiran yang semakin meningkat sejak dimulainya Piala Dunia, karena stadion tersebut terus mendapat kritik sejak pertandingan pembuka antara Maroko dan Brasil, di mana para pengamat mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai kondisi lapangan di stadion yang seharusnya menjadi tuan rumah acara paling bergengsi di dunia sepak bola.

Para bintang pun tak lama kemudian mengungkapkan ketidakpuasan mereka yang sangat besar, seperti dilaporkan situs “Foot Mercato”. Pemain Brasil Vinícius Júnior menjadi yang pertama membunyikan peringatan setelah pertandingan melawan Maroko, dengan menyebutkan bahwa panas yang ekstrem membuat lapangan mengering dengan sangat cepat, sehingga menghambat pergerakan bola dan menghalangi para pemain untuk menentukan ritme permainan mereka, Hal ini didukung oleh rekan setimnya, Bruno Guimarães, bahkan keluhan tersebut merembet ke kubu Prancis setelah pertandingan melawan Senegal, di mana bintang Adrian Rabiot berkomentar dengan nada sinis bahwa ia tidak tahu apakah tempat ini bisa disebut lapangan, sambil menggambarkannya sebagai lapangan sintetis yang keras dan kaku.

Sementara itu, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memberikan analisis teknis mengenai masalah ini, menjelaskan bahwa adanya lapisan beton langsung di bawah lapangan membuat serat rumput menjadi sangat pendek dan mengubah cara pantulan bola, serta mencegah para pemain menggunakan sepatu dengan sekrup besi karena tidak adanya kedalaman yang cukup pada tanah, yang dijelaskan para ahli sebagai akibat pemotongan rumput yang berlebihan, ditambah dengan proses “penambalan” secara sembarangan menggunakan potongan rumput dengan kualitas dan warna yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan ketidakhomogenan dan membuat bola memantul secara tidak teratur dari satu area ke area lainnya.

Seiring mendekatnya babak gugur yang menentukan, tekanan terhadap FIFA semakin meningkat untuk mencari opsi alternatif dan memindahkan pertandingan final jika situasi ini tidak segera diperbaiki, terutama karena Stadion “MetLife” memiliki kelemahan tambahan berupa tidak adanya atap ber-AC, sehingga para pemain terpaksa menghadapi cuaca yang tidak menentu dan panas yang menyengat, Hal ini menyoroti ironi besar bahwa Amerika Serikat memiliki stadion-stadion yang sangat canggih secara teknologi namun justru ditolak, sehingga masalah stadion ini menjadi masalah terbesar bagi panitia penyelenggara Piala Dunia 2026.