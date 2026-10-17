Proyek Florentino Perez, presiden Real Madrid, tampak berjalan di arah yang tepat ketika Real Madrid, pada musim panas 2024, merayakan gelar Liga Champions dan LaLiga, kemudian bergerak untuk merekrut striker Prancis Kylian Mbappe.

Mbappe bergabung dengan skuat berisi para bintang, dalam upaya kedua presiden klub Kerajaan tersebut untuk memberikan kepada para suporter sebuah tim yang berisi deretan bintang terbaik dunia.

Suasananya ideal, dan tidak ada yang menduga apa yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, namun sejak perekrutan striker Prancis itu, Real Madrid menjalani dua musim yang diwarnai kekecewaan dan ketegangan yang meningkat.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", ada beberapa alasan yang menjelaskan hasil-hasil buruk tersebut, di antaranya cara pengelolaan lini tengah, dan tidak adanya keharmonisan antara para pelatih dengan anggota tim.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Meski demikian, selama dua musim tersebut mencuat secara khusus pembicaraan soal lemahnya pemahaman dan menurunnya kontribusi yang diberikan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior saat mereka tampil bersama.

Bertaruh penuh pada trio

Terlepas dari hasil-hasil tersebut, Florentino Perez tetap berpegang pada keputusannya untuk membangun rencana masa depan klub di sekitar trio bintang itu, dan keputusan-keputusan terakhirnya menegaskan hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak.

Presiden Real Madrid sebenarnya memiliki kondisi yang ideal untuk mengambil keputusan tegas terkait Vinicius Junior, di tengah level yang ditampilkan bintang Brasil itu pada musim-musim terakhir, di samping kemungkinan mencari kesepakatan penjualan besar sebelum kontraknya berakhir, dengan adanya klub yang tertarik merekrutnya seperti Arsenal, sehingga situasinya terlihat sangat tepat untuk melepas pemain tersebut.

Namun Perez dan manajemen klub bertekad memperpanjang kontrak pemain itu tanpa memedulikan konsekuensinya, dan kedua pihak harus memberikan konsesi atas tuntutan masing-masing, meski begitu Vinicius tetap mendapatkan kontrak baru yang menggiurkan yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di seluruh tim, hanya di belakang Mbappe, dan dengan selisih besar dari rekan-rekannya yang lain.

Kontrak itu memberi pemain tersebut posisi dan pengaruh yang lebih besar di dalam tim, namun alih-alih menjadi motivasi untuk meningkatkan levelnya, hal itu justru berubah menjadi masalah di tengah apa yang ia tampilkan di atas lapangan.

Vinicius memperpanjang kontraknya hingga 2032, sementara Jude Bellingham akan segera memperpanjang kontraknya hingga 2031.

Klub menilai bahwa pemain Inggris itu adalah pemimpin sejati tim dan representasi nilai-nilai Real Madrid, hal yang menempatkannya pada tingkatan lebih tinggi dibanding kedua rekannya di lini serang dalam dua aspek tersebut. Perpanjangan kontrak terakhir bintang Brasil itu merupakan salah satu faktor yang mendorong perpanjangan kontrak gelandang tersebut dan peningkatan gajinya untuk menyetarakan gaji Vinicius.

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Risiko yang nyata

Mbappe terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2029, Bellingham hingga 2031, dan Vinicius Junior hingga 2032.

Ketiga pemain tersebut menempati puncak piramida gaji di tim, dengan bintang Prancis itu melangkah satu tingkat di atas kedua rekannya berkat bonus tanda tangan.

Perez memutuskan menggantungkan masa depan klub pada sejauh mana trio lini serang itu berhasil menyatu dan menampilkan level yang dituntut, meski trio ini hingga kini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada memberikan jawaban yang menenangkan.

Bintang Prancis itu mencetak gol dan meningkatkan statistiknya dengan mudah secara mencolok, namun ia tidak tampil bersinar di laga-laga besar, selain itu perilakunya di dalam maupun di luar lapangan menyebabkan menurunnya kedekatan suporter dengannya.

Sementara bintang Brasil itu, secara harfiah telah menjadi bayang-bayang dari pemain yang dulu ia tampilkan; ia tidak melewati para bek, tidak mencetak gol, dan tidak menjalankan tugas-tugas defensifnya.

Terakhir, pemain Inggris itu terlihat sangat terpengaruh oleh keberadaan rekan-rekannya di sekelilingnya, yang sering kali menutupi sorotan terhadap dirinya. Dan meski bersinar bersama tim nasionalnya, ia menampilkan level yang sangat tidak stabil bersama Real Madrid.

Meskipun faktor-faktor ini seharusnya bisa memengaruhi keputusan perpanjangan kontrak untuk jangka waktu yang panjang, manajemen Real Madrid justru melimpahkan kesalahan kepada para pelatih, atau kepada kondisi di sekitar tim, seperti perangkat pertandingan, cedera, dan faktor-faktor lainnya.

Manajemen klub masih tetap berpegang pada taruhannya terhadap trio tersebut, yang menghadapi ujian penentu pada musim ini, sebab berlalunya tiga tahun tanpa meraih gelar-gelar besar akan menjadi hal yang katastrofik bagi semua orang di dalam Real Madrid.

Semua itu belum memperhitungkan bahwa berkas Mbappe akan membutuhkan penyelesaian cepat atau lambat, karena pada musim panas mendatang, bintang Prancis itu akan memasuki dua tahun terakhir kontraknya.

Dan seharusnya Real Madrid tidak akan menerima bintang nomor satunya mencapai 12 bulan terakhir kontraknya tanpa perpanjangan, hal yang mengharuskan klub membuka pintu negosiasi pada musim depan.



