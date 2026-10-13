Krisis yang membelit Manchester City tidak lagi terbatas pada tuduhan pelanggaran aturan keuangan sepakbola, setelah laporan media Inggris mengungkap adanya kesepakatan properti yang kontroversial serta hubungan erat antara para investor Abu Dhabi dan otoritas lokal di kota Manchester. Kondisi ini menempatkan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham di hadapan pertanyaan politik yang terus bertambah, menjelang laga yang dinanti antara klub tersebut dan Paris Saint-Germain.

Menurut surat kabar "Sunday Times" dan "The Times", kesepakatan properti yang dijalin antara Dewan Kota Manchester dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Abu Dhabi United Group, milik Sheikh Mansour bin Zayed selaku pemilik klub, memuat klausul kerahasiaan yang ketat. Hal itu memunculkan pertanyaan soal transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek yang mencakup lahan dan kepentingan publik.

Kesepakatan yang ditandatangani antara 2014 dan 2019 itu mencantumkan pembatasan atas pengungkapan informasi terkait sejumlah proyek tanpa persetujuan pihak-pihak terkait, termasuk proyek pengembangan kawasan Eastlands di sekitar Stadion Etihad. Pengaturan tersebut juga melibatkan perusahaan "Manchester Life", yang didirikan pada 2014 dengan keterlibatan dewan kota dan para investor Uni Emirat Arab untuk mengembangkan proyek-proyek hunian di Manchester timur.

Meski klausul kerahasiaan merupakan hal yang umum dalam transaksi properti, cakupannya yang luas memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut, terutama karena sulitnya menentukan secara akurat dampak finansialnya terhadap dana publik dan para pembayar pajak.

Perkembangan ini terjadi saat Manchester City masih menghadapi dampak kasus keuangan yang mencakup 115 tuduhan pelanggaran regulasi Premier League, sebagaimana dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

Menurut laporan-laporan yang disebutkan, hasil investigasi independen menyimpulkan terbuktinya pelanggaran pada sejumlah besar poin yang diperiksa, di tengah dugaan penyuntikan dana lebih dari 800 juta pound sterling secara tidak langsung melalui kesepakatan komersial yang kontroversial. Namun klub menolak hasil tersebut dan terus mengajukan banding, sehingga kasus ini tetap terbuka bagi perkembangan baru yang bisa memengaruhi masa depan olahraga dan keuangannya.

Di sisi lain, sejumlah mantan pejabat lokal membela proyek-proyek properti itu dan menegaskan bahwa proyek tersebut berkontribusi mengembangkan kawasan yang sebelumnya terabaikan, serta menarik investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi kota. Dewan Kota Manchester juga menegaskan bahwa klausul kerahasiaan merupakan hal yang biasa dalam kesepakatan semacam itu, dan tidak memberikan kewenangan absolut kepada investor atas komunikasi maupun kewajiban hukum mereka.

Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris saat ini, menjadi salah satu pusat perdebatan paling menonjol, setelah laporan-laporan mengungkap hubungannya di masa lalu dengan manajemen Manchester City selama ia menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester antara 2017 dan Juli 2026.

Menurut surat kabar "The Times", Burnham menerima undangan untuk menghadiri tiga pertandingan klub tersebut di Stadion Etihad, selain sebuah konser penyanyi Ed Sheeran yang digelar di klub. Ia juga tampak pada September 2019 bersama Khaldoon Al Mubarak, Ketua Dewan Direksi Manchester City, pada laga perpisahan Vincent Kompany.

Otoritas Greater Manchester juga mengonfirmasi adanya pertemuan resmi antara Burnham dan Al Mubarak pada 2021, di sela-sela sebuah KTT investasi yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan Internasional Inggris, dengan menyebut bahwa undangan yang diterima pejabat tersebut telah diumumkan sesuai prosedur yang berlaku.

Tekanan politik meningkat setelah pernyataan Burnham yang mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan penjualan klub oleh para pemilik asal Uni Emirat Arab, di tengah dampak kasus keuangan tersebut, sembari menyoroti peran mereka dalam transformasi ekonomi yang dialami kota itu.

Sejumlah pemimpin politik, di antaranya Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch dan pemimpin Liberal Demokrat Ed Davey, menuntut transparansi lebih besar soal hubungan Burnham dengan klub dan para pemiliknya. Perdana Menteri berjanji akan mengungkap detail urusan bisnisnya dengan mereka selama periode ia menjabat wali kota, dengan menegaskan perlunya independensi prosedur yang berkaitan dengan kasus keuangan tersebut.

Di pihaknya, kantor Perdana Menteri di Downing Street menegaskan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa kecuali.

Kasus ini tidak berhenti pada kesepakatan properti atau hubungan Burnham dengan manajemen klub, sebab laporan-laporan menyebutkan bahwa Otoritas Greater Manchester menyalurkan tiga pinjaman dengan nilai total 55 juta pound sterling untuk proyek-proyek properti yang didukung pihak-pihak Uni Emirat Arab selama periode ia menjabat wali kota.

Informasi tersebut kembali membuka diskusi mengenai syarat pembiayaan, jaminan yang diberikan kepada investor, serta sejauh mana otoritas publik mampu mendokumentasikan dan memverifikasi keuntungan ekonomi dari kesepakatan-kesepakatan ini.

Sebuah laporan terkait tata kelola kotamadya yang dipublikasikan pada 2025 juga menyoroti adanya titik-titik kelemahan dalam pendokumentasian dan pengawasan beberapa kesepakatan jangka panjang, yang kemudian memperbesar tuntutan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi.

Sebaliknya, otoritas lokal dan perusahaan "Manchester Life" tetap membela dampak ekonomi dari proyek-proyek itu, dan menolak tuduhan yang mengisyaratkan pemberian pengaruh tidak wajar kepada para investor atas keputusan atau pernyataan publik.

Dengan demikian, Manchester City menemukan dirinya menghadapi krisis yang melampaui hasil pertandingan dan tuduhan keuangan, hingga menyentuh hubungan antara investasi asing dan institusi publik di Inggris.

Dan dengan semakin dekatnya laga melawan Paris Saint-Germain, tekanan terhadap klub dan lingkungan sekitarnya terus meningkat, di saat transparansi dan akuntabilitas menjadi poros utama perdebatan yang berlangsung seputar hubungannya dengan otoritas lokal, serta dampak investasi para pemilik asal Uni Emirat Arab terhadap masa depan kota tersebut.