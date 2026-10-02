Tampaknya timnas Portugal tak lagi membutuhkan bintang sekaligus kaptennya, Cristiano Ronaldo, bahkan mereka justru menjadi lebih baik tanpa kehadirannya, menurut banyak pihak, dalam pertandingan pertama setelah krisis yang mengguncang kubu "Brasil Eropa".

Ronaldo telah meninggalkan kamp latihan timnas Portugal di ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada Rabu lalu, menyusul perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus, akibat keputusan tidak memainkannya pada laga melawan Norwegia di jornada kedua UEFA Nations League.

Pada pertandingan pertama setelah kepergian Ronaldo, timnas Portugal meraih kemenangan telak atas Denmark dengan skor 4-2, Kamis kemarin, di Stadion Parken, ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada jornada ketiga babak grup turnamen Eropa tersebut.

Ini menjadi kali pertama timnas Portugal mencetak 4 gol di kandang lawan tanpa kehadiran Ronaldo dalam 18 tahun penuh, tepatnya sejak mereka melakukannya melawan Malta pada September 2008.

Surat kabar Inggris "The Sun" mengungkap statistik yang menarik, yang menyoroti penurunan angka-angka timnas Portugal dengan kehadiran "Roket Madeira" sejak tahun 2017, setahun setelah meraih keajaiban juara Piala Eropa "EURO 2016".

Sejak saat itu, timnas Portugal telah menjalani 126 pertandingan, 98 di antaranya bersama Ronaldo, dengan kemenangan 63 persen, dan 28 lainnya tanpa kehadirannya, yang dimenangi sebanyak 64 persen.

Namun angka yang paling mencolok berkaitan dengan catatan gol, di mana timnas Portugal mencetak 210 gol dalam 98 pertandingan yang diikuti Ronaldo, dengan rata-rata 2,1 gol per pertandingan, sebuah rata-rata yang tampak tinggi.

Akan tetapi, angka yang lebih besar justru datang saat "Roket Madeira" absen, di mana timnas Portugal mencetak 75 gol dalam 28 pertandingan, dengan rata-rata 2,7 gol per pertandingan, yang menunjukkan kekuatan serangan luar biasa meski tanpa bintang utama.

Surat kabar itu membenarkan selisih ini dengan sifat pertandingan yang diikuti Ronaldo, di mana ia hadir dalam laga-laga berat yang tak banyak menyediakan peluang, sementara ia diistirahatkan menghadapi tim-tim yang lebih lemah, di mana mencetak gol menjadi lebih mudah.

Namun "The Sun" juga menyoroti keberagaman serangan timnas Portugal sepanjang tahun-tahun tersebut, dengan hadirnya pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Joao Felix, dan mendiang Diogo Jota.

Keberagaman serangan ini semakin menonjol dengan absennya Ronaldo, terutama karena para pemain merasa lebih leluasa dalam mengambil keputusan, tanpa harus memilih keputusan tertentu dengan menyiapkan bola untuk satu orang yang ditugaskan mencetak gol.

Kebenaran dari analisis-analisis itu diperkirakan akan terungkap dalam pertandingan-pertandingan mendatang timnas Portugal, yang kemungkinan besar akan dijalani tanpa Cristiano Ronaldo, menyusul keputusannya untuk meninggalkan "Brasil Eropa" secara permanen.

Saat ini timnas Portugal tengah bersiap menjalani pertandingan penentuan melawan Norwegia, Minggu lusa, pada jornada keempat babak grup turnamen UEFA Nations League, di mana mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos ke semifinal.

Timnas Portugal menempati puncak Grup Keempat dengan 9 poin, yang diraih dari 3 kemenangan atas Wales, Norwegia, dan Denmark, dengan selisih 6 poin penuh atas ketiga tim tersebut.