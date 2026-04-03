Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya: Republik Demokratik Kongo menahan para pemainnya setelah lolos ke Piala Dunia secara bersejarah!

Pelatih Espanyol, Manolo González, menyatakan keterkejutannya atas keputusan Federasi Sepak Bola Kongo yang menolak mengizinkan para pemain tim nasional Republik Demokratik Kongo kembali ke klub masing-masing setelah tim tersebut berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 secara bersejarah.

Keputusan ini muncul setelah Republik Demokratik Kongo mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lebih dari setengah abad, dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun, setelah mengalahkan Jamaika dengan skor 1-0 di final play-off global yang digelar di Meksiko.

Dengan demikian, Kongo Demokratik menjadi negara Afrika kesepuluh yang memastikan tempatnya di turnamen tersebut; di mana mereka akan bertanding di Grup 11 bersama Kolombia, Portugal, dan Uzbekistan.

Dalam konferensi pers yang diadakan Gonzalez sebelum menghadapi Real Betis di Liga Spanyol, ia menjelaskan bahwa timnya menghadapi situasi sulit akibat absennya gelandang Charles Bikel, setelah Federasi Sepak Bola Kongo menolak mengizinkannya kembali ke klub.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Kami menerima pemberitahuan resmi dari Federasi Sepak Bola Kongo yang menegaskan bahwa pemain internasional tidak diizinkan meninggalkan negara tersebut saat ini, karena alasan terkait pembatasan internal. Keputusan ini tidak hanya berlaku untuk Bikel, tetapi juga mencakup semua pemain tim nasional."

González menambahkan bahwa situasi ini "sangat tidak biasa" bagi klub Catalan tersebut, sambil mencatat bahwa manajemen telah mulai berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Kongo dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menangani krisis ini dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Espanyol berharap dapat mengatasi rentetan hasil negatif yang menghantui mereka sejak awal tahun 2026, di mana mereka saat ini berada di peringkat kesebelas klasemen La Liga dengan 37 poin, sementara Real Betis mengoleksi 44 poin di peringkat kelima.

Pelatih tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa klub "telah mengambil semua langkah resmi yang diperlukan", dan bahwa ia menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini yang ia gambarkan sebagai "di luar kendali".