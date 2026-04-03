Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang Barcelona... dan Laporta menjadi tersangka utama

Meskipun Juan Laporta, Presiden Barcelona, berusaha memamerkan stadion baru Camp Nou, kenyataannya justru mengungkap serangkaian kegagalan beruntun yang mengancam reputasi proyek terbesar dalam sejarah klub.

Setelah krisis pemasangan atap, muncul masalah baru yang lebih serius terkait pandangan penonton di tribun, sehingga mahakarya arsitektur yang dinanti-nantikan ini berubah menjadi sumber sakit kepala kronis bagi manajemen klub Catalan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar "Ara" dari Catalunya, barisan depan tribun Camp Nou mengalami cacat teknis yang parah sehingga membuat pandangan menjadi hampir mustahil.

Para penggemar yang telah membayar mahal untuk memesan kursi istimewa mereka hanya melihat papan iklan yang mengelilingi stadion, dalam pemandangan yang digambarkan para ahli sebagai "kegagalan total" dalam desain dan pelaksanaan.

Baca juga: Maroko dan Mesir selamat... Tim-tim Arab dalam masalah besar di Piala Dunia karena Trump!



Menurunkan permukaan lapangan

Para insinyur yang diwawancarai surat kabar tersebut menegaskan bahwa satu-satunya solusi yang mungkin untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan menurunkan permukaan lapangan sebesar satu meter di bawah permukaan tanah.

Namun, opsi ini, meskipun efektif, dianggap sangat mahal secara finansial, dan juga akan menunda penyelesaian proyek akhir yang sudah menghadapi tekanan waktu yang besar.

Solusi yang menimbulkan krisis baru pada sistem drainase

Namun, menurunkan permukaan lapangan tidak lepas dari konsekuensi serius. Menurut para ahli, modifikasi ini akan memperumit jaringan sanitasi stadion, karena para insinyur harus menemukan titik-titik pembuangan baru yang terletak di bawah bagian selatan lapangan, yang mungkin memerlukan perancangan ulang infrastruktur secara keseluruhan.

Baca juga: Krisis yang Belum Pernah Terjadi: Republik Demokratik Kongo Menahan Pemainnya Setelah Kualifikasi Sejarah ke Piala Dunia!



Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan ini bukan tanggung jawab perusahaan "Limac" yang mengerjakan proyek tersebut, melainkan manajemen Barcelona sendiri, yang mengubah beberapa detail proyek asli tanpa studi yang memadai.

Kesalahan bersejarah Laporta

Secara historis, masalah visibilitas di Camp Nou bukanlah hal baru, karena pertama kali muncul pada tahun 1994. Proyek yang dirancang oleh mantan presiden Josep Maria Bartomeu memang mencakup penanganan masalah ini secara khusus, namun dengan kembalinya Laporta sebagai presiden klub, desain tersebut diubah dan solusi yang diusulkan dibatalkan, yang justru memperparah masalah.

Seorang arsitek yang berbicara kepada surat kabar tersebut menggambarkan situasi ini dengan mengatakan: "Merenovasi stadion dengan biaya 1,5 miliar euro dan melakukan kesalahan sebesar ini benar-benar merusak kredibilitas proyek tersebut."

Baca juga: Nasibnya di tangan Perez.. Bintang Real Madrid menyelamatkan musimnya di menit-menit terakhir



Manajemen Barcelona dalam dilema.. dan para penggemar marah

Di dalam klub, para pejabat menyadari besarnya kesalahan tersebut, namun mereka berusaha meredam dampaknya secara media untuk menghindari pertanggungjawaban. Namun, kemarahan suporter terus meningkat, terutama dari pemegang tiket musiman yang merasa ditipu oleh janji-janji "stadion baru".

Sementara Laporta terus mempromosikan pencapaian arsitekturalnya, tampaknya Camp Nou baru menghadapi ujian nyata antara kemewahan yang dijanjikan dan kenyataan yang penuh kesalahan, dalam proyek yang mungkin berubah dari kebanggaan Barcelona menjadi beban berat bagi sejarahnya.