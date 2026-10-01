Krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal tidak baru dimulai dalam beberapa hari terakhir, dan bukan pula buah dari perselisihannya saat ini dengan Jorge Jesus. Justru, apa yang terjadi di balik layar pada periode lalu mengungkap bahwa masa depan sang kapten "Brasil Eropa" sudah masuk dalam perhitungan Federasi Portugal sebelum kedatangan pelatih yang sekarang.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "AS", Federasi Portugal sebenarnya sudah bersiap untuk fase pasca-Ronaldo, setelah keyakinan yang berkembang di dalam lingkungan timnas bahwa sang kapten Portugal akan mengakhiri perjalanan internasionalnya seusai Piala Dunia. Namun, Ronaldo mengejutkan semua orang dengan memilih untuk melanjutkan.

Menurut "AS", para pejabat Portugal yakin bahwa Piala Dunia akan menjadi perhentian terakhir dalam perjalanan Ronaldo bersama timnas, sehingga persoalan penggantinya dan penyusunan ulang tim tanpa dirinya masuk lebih awal ke dalam perhitungan federasi. Namun, pemain berusia 41 tahun itu tidak pensiun.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa sebagian kandidat yang dinegosiasikan Federasi Portugal untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Roberto Martinez, mensyaratkan Ronaldo tidak melanjutkan agar mau menerima tugas itu, sementara federasi menyambut baik gagasan tersebut.

Kedatangan Jorge Jesus menempatkan Ronaldo berhadapan langsung dengan kenyataan ini.

Sang pelatih baru tidak menghadapi pemain biasa, melainkan seorang kapten historis berusia 41 tahun yang memiliki pengaruh dan kehadiran luar biasa di dalam timnas. Pada saat yang sama, menjadi suatu keharusan untuk menentukan perannya sesuai dengan kebutuhan tim, dan tidak hanya berdasarkan apa yang telah ia persembahkan sepanjang kariernya.

Krisis itu meledak ketika Ronaldo duduk di bangku cadangan saat melawan Norwegia, sebelum ia meninggalkan pemusatan latihan timnas di Kopenhagen setelah perselisihannya dengan Jesus.

Setelah kepergiannya, Ronaldo mengumumkan bahwa ia mengambil keputusannya seusai konferensi pers sang pelatih dan pembicaraan dengan Presiden Federasi Portugal, Pedro Proenca. Ia menegaskan akan mengungkap "pada waktu yang tepat" alasan-alasan yang mendorongnya meninggalkan timnas.