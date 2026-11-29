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Dampak kekalahan telak Manchester United dari Brentford tidak berhenti di Old Trafford. Kemarahan menjalar hingga ke pusat latihan Carrington dalam insiden yang memicu turun tangannya polisi untuk mencegah upaya protes suporter, hari ini, Minggu, beberapa jam setelah kekalahan telak empat gol tanpa balas yang menambah tekanan terhadap tim dan pelatih Mauricio Pochettino.

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Surat kabar Portugal “A Bola”, mengutip laporan media Inggris, mengungkapkan bahwa sekitar 15 suporter Manchester United mendatangi pusat latihan Carrington bersamaan dengan berlangsungnya pertandingan tim-tim muda untuk meluapkan kemarahan atas menurunnya hasil tim utama. Hal itu membuat staf klub segera menutup gerbang untuk mencegah mereka masuk ke fasilitas.

Insiden tersebut memicu pengamanan ketat setelah 4 mobil patroli dan sebuah truk polisi tiba di pusat latihan dan bergabung dengan petugas keamanan klub untuk mengendalikan situasi. Seorang perwira senior menanyai sejumlah suporter dan juga menaruh perhatian pada beberapa pengunjuk rasa yang terlihat menutupi wajah mereka saat berusaha mengatur pergerakan di sekitar fasilitas.

Namun, upaya protes itu terbentur keadaan yang tidak diketahui para suporter. Para pemain tim utama tidak berada di Carrington saat mereka tiba karena mendapat hari libur pada Minggu, hari libur pertama bagi tim sejak pelatih baru Mauricio Pochettino mengambil alih kendali. Alhasil, upaya untuk berhadapan langsung dengan para pemain maupun staf kepelatihan gagal, meski ketegangan di dalam klub terus meningkat.

Aksi suporter itu terjadi kurang dari 24 jam setelah kekalahan menyakitkan 0-4 dari Brentford. Dalam laga tersebut, ribuan suporter meninggalkan tribun sebelum peluit akhir dibunyikan, disertai nyanyian bernada marah terhadap para pemain, di antaranya: “Mereka tidak pantas mengenakan seragam ini”.

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Direktur olahraga Jason Wilcox juga mendapat cemoohan keras, sebuah pemandangan yang mencerminkan meluasnya kritik di kalangan suporter.

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Seusai pertandingan, Pochettino meminta para pemainnya berkeliling lapangan untuk menyapa suporter yang tetap bertahan di tribun meski tim menelan kekalahan telak, sebagai upaya meredam kemarahan publik.

Hasil yang diraih tim menunjukkan besarnya krisis yang sedang dialami. Manchester United kini tertahan di peringkat ke-19 Liga Primer Inggris setelah hanya meraih 3 kemenangan dari 18 pertandingan yang dijalani di semua kompetisi musim ini.

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Catatan sejarah juga memperlihatkan sisi lain dari kemerosotan Manchester United. Tim ini selalu kebobolan dalam 12 pertandingan beruntun, untuk pertama kalinya sejak musim 1930-1931 dan baru kedua kalinya sepanjang sejarah klub.

Manchester United juga menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Primer Inggris yang kebobolan setidaknya dua gol dalam 7 pertandingan beruntun. Indikator ini mencerminkan dalamnya kemerosotan tim dan melipatgandakan tekanan terhadap Pochettino serta para pemainnya, di tengah memuncaknya kemarahan suporter dan tuntutan agar tim kembali menemukan keseimbangan.