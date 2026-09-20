Timnas Arab Saudi tidak memulai persiapan mereka untuk Piala Teluk "Khaleeji 27" dari titik nol, melainkan memasuki turnamen di tengah sejumlah berkas yang membutuhkan solusi cepat dari Georgios Donis, setelah periode terakhir mengungkap sejumlah masalah teknis yang tidak bisa diabaikan, sebelum dicoretnya Musab Al-Juwayr karena alasan disipliner menambah krisis baru dalam perhitungan sang pelatih.

Donis bersiap memimpin Arab Saudi dalam turnamen yang digelar di tanah mereka sendiri, di tengah perubahan besar dalam skuad dibandingkan tim yang tampil di Piala Dunia 2026, yang membuat tugasnya semakin rumit, terutama karena Arab Saudi bermain di grup yang berisi Kuwait, Oman, dan Irak.

Dan sementara sang pelatih mencari komposisi yang tepat, muncul 3 krisis utama yang bisa saja memaksakan diri pada timnas sejak laga pertama, mulai dari lini belakang, melewati lini tengah, hingga masalah serangan yang muncul selama penampilan terakhir di Piala Dunia.

Krisis pertahanan: kesalahan yang sama belum hilang

Lini belakang merupakan salah satu berkas yang paling membutuhkan intervensi cepat dari Donis, terutama karena timnas menderita selama Piala Dunia terakhir akibat masalah yang jelas dalam organisasi pertahanan, dan muncul ruang-ruang di depan lawan, di samping kesulitan dalam menangani umpan silang serta pergerakan di dalam kotak penalti.

Masalahnya tidak hanya terkait dengan kemampuan para bek, melainkan dengan cara bergeraknya seluruh lini, jarak antar pemainnya, dan bagaimana menangani transisi ketika timnas kehilangan bola. Detail-detail ini menjadi semakin berbahaya di hadapan timnas-timnas Teluk yang piawai memanfaatkan ruang dan bermain langsung.

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Dan dengan perubahan yang dilakukan Donis pada skuad, sang pelatih dituntut untuk membangun sistem pertahanan yang lebih solid, alih-alih mengandalkan solusi individual, karena kesalahan apa pun dalam penempatan posisi bisa mengembalikan masalah yang sama kepada Al-Akhdar seperti yang muncul dalam penampilan dunia terakhir mereka.

Al-Juwayr pergi: lalu siapa yang menghubungkan lini tengah?

Krisis kedua datang secara mengejutkan dengan dicoretnya Musab Al-Juwayr dari pemusatan latihan karena alasan disipliner, kemudian dipanggilnya Mukhtar Ali sebagai gantinya. Meskipun keputusan itu telah tuntas dari sisi administratif, dampak teknisnya membutuhkan perhitungan yang berbeda, karena kedua pemain tidak menjalankan peran yang sama.

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Al-Juwayr memberikan sesuatu yang penting bagi timnas di lini tengah, yaitu kemampuan mengendalikan tempo, turun untuk menerima bola, lalu maju sebagai gelandang menyerang atau berubah menjadi pengatur serangan, sebuah peran yang sulit digantikan oleh satu pemain di dalam skuad.

Adapun Mukhtar Ali, ia memiliki karakteristik yang berbeda, yang berarti Donis tidak akan bisa begitu saja menempatkannya di posisi Al-Juwayr dan menunggu peran yang sama, melainkan ia harus membagi tugas penghubung dan pembangunan serangan di antara lebih dari satu pemain, agar timnas tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan transisi yang terorganisir dari lini tengah ke lini serang.

Dilema serangan: siapa yang menciptakan ancaman?

Adapun masalah ketiga terletak di sepertiga area serang, sebuah krisis yang sebelumnya sudah muncul pada timnas selama Piala Dunia, ketika Al-Akhdar menderita kesulitan dalam menciptakan ancaman berkelanjutan dan menembus gawang lawan secara memadai, terutama ketika mereka tidak menemukan ruang yang memungkinkan untuk mengandalkan transisi.

Timnas membutuhkan solusi yang lebih beragam di sepertiga area akhir, karena mengandalkan upaya individual atau menunggu ruang di belakang pertahanan lawan tidak akan cukup di hadapan timnas-timnas yang bisa saja memilih untuk menumpuk pemain dan bertahan rendah.

Dan di sinilah pentingnya ketiadaan Al-Juwayr menjadi berlipat ganda, karena masalah serangan tidak selalu bermula dari para penyerang, melainkan dari kualitas bola yang sampai kepada mereka, dan dari kemampuan lini tengah untuk mengubah kecepatan permainan, mengalirkan bola di antara lini, serta menciptakan ruang yang tepat.

Dan pada akhirnya, Donis mendapati dirinya di hadapan tugas yang melampaui sekadar memilih formasi utama; ia harus menata ulang pertahanan yang menderita akibat ruang-ruang terbuka, menggantikan fungsi Al-Juwayr dalam mengendalikan tempo, dan menemukan solusi serangan yang lebih efektif. Jika ia berhasil menangani berkas-berkas ini dengan cepat, Al-Akhdar bisa memasuki "Khaleeji 27" dengan wajah yang berbeda, tetapi jika masalahnya tetap sama, turnamen ini bisa berubah menjadi ujian dini dan sulit bagi pelatih asal Yunani tersebut.