Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengeluarkan pernyataan keras pada hari Senin ini, yang mengecam keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menangguhkan hukuman skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, selama satu tahun dengan masa percobaan, serta menyebut keputusan tersebut sebagai “melampaui batas”.

Keputusan kontroversial tersebut muncul ketika FIFA mengizinkan penyerang Amerika Serikat itu untuk bermain dalam pertandingan timnas negaranya melawan Belgia di babak 16 besar, meskipun ia sebelumnya diusir dengan kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak sebelumnya.

Sementara pihak Amerika merayakan keputusan tersebut, Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan keterkejutannya yang mendalam dan akan menelaah semua jalur hukum yang tersedia, terutama setelah situs “The Athletic” mengungkap adanya percakapan telepon antara Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menekan agar sanksi tersebut dicabut.

“UEFA” mengatakan dalam pernyataannya bahwa keputusan tersebut “merusak integritas permainan dan kredibilitas kompetisi,” sambil menegaskan bahwa skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah “bukanlah pilihan diskresioner, melainkan prinsip yang kokoh dalam peraturan yang tidak mengenal pengecualian.”

UEFA juga menekankan bahwa penerapan keputusan ini “di tengah turnamen di mana pemain lain menghadapi situasi yang sama dan menjalani hukuman mereka sesuai aturan” merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kesetaraan.

UEFA memperingatkan bahwa keputusan tersebut “menjadi preseden berbahaya yang menuntut perlakuan setara dalam situasi serupa, yang merugikan kompetisi,” sambil menambahkan bahwa “sepak bola mendapat kepercayaan global karena dimainkan sesuai aturan yang seragam di mana pun.”

Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa “Piala Dunia bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan memiliki konsekuensi positif maupun negatif bagi olahraga ini secara keseluruhan.”