Krisis semakin memanas... Tanggapan tidak langsung dari Thiaw atas serangan Federasi Sepak Bola Senegal

Krisis di dunia sepak bola Senegal kembali memanas, setelah kubu mantan pelatih tim nasional, Babi Thiaw, mengeluarkan tanggapan publik pertamanya atas pernyataan Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdallah Fall, yang mengungkap detail perselisihan di balik layar dengan sang pelatih, sekaligus membantah tuduhan yang menyertai partisipasi “Singa Teranga” di Piala Dunia 2026.

Menurut situssenenews Senegal, hanya beberapa menit setelah konferensi pers tersebut, Sharif Fall, salah satu orang terdekat Babi Thiaw, memposting pesan melalui fitur “Status” di aplikasi “WhatsApp” dengan nada tajam, yang berbunyi: “Sungguh menyedihkan, ketika Anda tidak memahami suatu hal, Anda benar-benar tidak memahaminya. Siapkan tanggapan kalian untuk publik, waktunya sudah tiba,” disertai dengan emoji yang sinis.

Meskipun Sherif Fall tidak menyebut nama ketua federasi secara langsung, situs web Senegal tersebut menganggap pesannya sebagai tanggapan langsung terhadap konferensi pers Abdullah Fall, terutama karena pesan itu dikirim beberapa menit setelah konferensi pers berakhir. Situs tersebut juga menafsirkannya sebagai persiapan bagi kubu Babi Thiaw untuk menanggapi tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal tersebut telah menggelar konferensi pers yang cukup panjang, di mana ia membahas berbagai isu yang muncul setelah tim nasional tersingkir dari Piala Dunia 2026, terutama kabar mengenai skandal organisasi di dalam rombongan “Singa Teranga”, termasuk tuduhan pelecehan seksual, pengeluaran yang berlebihan, serta penjualan kembali tiket pertandingan. Ia membantah adanya bukti resmi yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut, menegaskan bahwa federasi tidak menerima keluhan resmi atau laporan dari kepolisian Amerika Serikat, dan menganggap kasus ini “telah selesai”.

Abdullah Fall juga mengungkap detail perselisihan dengan Pape Thiaw selama negosiasi perpanjangan kontraknya, menjelaskan bahwa sang pelatih menuntut agar gajinya diindeksasi sesuai tingkat inflasi, menaikkan persentase bonus kemenangan, dan mendapatkan bonus luar biasa, serta menolak memasukkan target kontrak yang berkaitan dengan Piala Dunia dan Piala Afrika, yang menyebabkan negosiasi menemui jalan buntu.

Ketua Federasi tersebut menambahkan bahwa Thiaw menolak memimpin tim nasional sebelum menandatangani kontrak barunya, sehingga memaksanya untuk menandatangani kontrak tersebut sebelum pertandingan kedua di babak penyisihan grup melawan Norwegia, sambil menekankan bahwa “kepentingan tim nasional berada di atas segalanya”.

Masalahnya tidak hanya sebatas aspek kontrak, karena Fal mengungkapkan adanya ketegangan terkait keputusan teknis, menegaskan bahwa ia baru mengetahui susunan pemain inti tim nasional saat tiba di stadion, dan menganggap pendekatan tersebut “tidak dapat diterima”.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Senegal telah mengumumkan pemutusan kontrak dengan Babi Thiaw dan seluruh staf teknisnya, setelah tim nasional tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 3-2 dari Belgia setelah perpanjangan waktu. Sejak itu, dunia sepak bola Senegal terjerumus ke dalam pusaran kontroversi dan saling tuduh, yang tampaknya akan semakin memanas dalam beberapa hari ke depan.